Посол США рассчитывает на сотрудничество с российским правительством

Дипломат отметил, что для него большая честь быть новым послом Соединенных Штатов в России. По его словам, сотрудничество Вашингтона и Москвы по вопросам стратегической и борьбы с терроризмом сделало мир более безопасным.

"Существуют и другие области взаимодействия между нашими странами, по которым США и Россия должны продолжать сотрудничество: Арктика, исследование космоса, поиск мирного решения афганского вопроса и денуклеаризация Корейского полуострова. В качестве посла США в России я рассчитываю на сотрудничество с российским правительством по этим и другим важным вопросам, представляющим интерес для наших граждан", - заявил Салливан в видеообращении, которое опубликовано на странице посольства США в РФ в Facebook .

Салливан пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор был "вторым лицом" в американской дипломатии. Он также являлся сопредседателем с американской стороны диалога с РФ по контртерроризму. В апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США. Заместитель посла США в РФ Барт Горман ранее заявил, что выдвижение такого высокопоставленного представителя госдепа на пост посла в России говорит о том, что связям с Москвой в Вашингтоне придают большое значение.