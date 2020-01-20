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Посол США рассчитывает на сотрудничество с российским правительством
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РИА Новости

Посол США рассчитывает на сотрудничество с российским правительством

14:52 20.01.2020
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© AP Photo / Susan Walsh Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
 Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый посол США в РФ Джон Салливан заявил, что в качестве главы американской дипмиссии в Москве рассчитывает на сотрудничество с правительством России по важным вопросам, включая денуклеаризацию Корейского полуострова и Афганистан.
Дипломат отметил, что для него большая честь быть новым послом Соединенных Штатов в России. По его словам, сотрудничество Вашингтона и Москвы по вопросам стратегической и борьбы с терроризмом сделало мир более безопасным.

"Существуют и другие области взаимодействия между нашими странами, по которым США и Россия должны продолжать сотрудничество: Арктика, исследование космоса, поиск мирного решения афганского вопроса и денуклеаризация Корейского полуострова. В качестве посла США в России я рассчитываю на сотрудничество с российским правительством по этим и другим важным вопросам, представляющим интерес для наших граждан", - заявил Салливан в видеообращении, которое опубликовано на странице посольства США в РФ в Facebook.

Салливан пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор был "вторым лицом" в американской дипломатии. Он также являлся сопредседателем с американской стороны диалога с РФ по контртерроризму. В апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США. Заместитель посла США в РФ Барт Горман ранее заявил, что выдвижение такого высокопоставленного представителя госдепа на пост посла в России говорит о том, что связям с Москвой в Вашингтоне придают большое значение.
Посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву
16 января, 18:49
На смену Хантсману. Новый посол США прибыл в Россию
1140018
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