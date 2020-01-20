Местная жительница рассказала подробности аварии в пермском отеле

Вход в мини-отель "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек

Вход в мини-отель "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В здании, в котором расположен пермский мини-отель "Карамель", где минувшей ночью из-за аварии погибли пять человек, нередко происходят ЧП, рассказала местная жительница телеканалу " В здании, в котором расположен пермский мини-отель "Карамель", где минувшей ночью из-за аварии погибли пять человек, нередко происходят ЧП, рассказала местная жительница телеканалу " 360 ".

"Тот край дома, у нас постоянно там прорывало. В прошлом и позапрошлом году трижды прорыв был", — сообщила собеседница телеканала.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Она добавила, что рядом с мини-отелем в доме находится детская художественная школа, которую тоже затопило кипятком. По словам женщины, руководство учреждения уже подавало в суд из-за уничтожения всех картин водой.

Собеседница телеканала рассказала, что узнала о происшествии в "Карамели" утром. По ее словам, среди ночи она слышала, как под окнами кричали люди, но не поняла, что произошла трагедия.

Авария в мини-отеле "Карамель"

В ночь на понедельник в Индустриальном районе Перми прорвало трубу в отеле. Тела пятерых погибших удалось достать после того, как из помещения откачали кипяток. Еще троих пострадавших доставили в больницу с ожогами 15-35% тела. При ликвидации последствий аварии пострадали также двое спасателей, но им госпитализация не потребовалась.

В результате происшествия без горячей воды и отопления остались 20 домов. Последствия ЧП планируют ликвидировать к полуночи. Сейчас на месте дежурят аварийно-восстановительные бригады, сообщили в краевом Министерстве ЖКХ.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

В "Пермской сетевой компании", управляющей теплоцентралью, рассказали, что в здании отсутствовала герметизация ввода теплосети, что и привело к попаданию воды в подвал.