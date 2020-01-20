Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T19:14+0300
https://ria.ru/20200120/1563632802.html
Местная жительница рассказала подробности аварии в пермском отеле
https://cdn24.img.ria.ru/images/156362/09/1563620910_0:0:1025:576_1036x0_80_0_0_4f6696ca960dcb230e565e6172aaf874.jpg
РИА Новости

Местная жительница рассказала подробности аварии в пермском отеле

14:48 20.01.2020 (обновлено: 19:14 20.01.2020)
1697
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВход в мини-отель "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Вход в мини-отель Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Вход в мини-отель "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В здании, в котором расположен пермский мини-отель "Карамель", где минувшей ночью из-за аварии погибли пять человек, нередко происходят ЧП, рассказала местная жительница телеканалу "360".
"Тот край дома, у нас постоянно там прорывало. В прошлом и позапрошлом году трижды прорыв был", — сообщила собеседница телеканала.
Она добавила, что рядом с мини-отелем в доме находится детская художественная школа, которую тоже затопило кипятком. По словам женщины, руководство учреждения уже подавало в суд из-за уничтожения всех картин водой.
Собеседница телеканала рассказала, что узнала о происшествии в "Карамели" утром. По ее словам, среди ночи она слышала, как под окнами кричали люди, но не поняла, что произошла трагедия.
Прорыв трубы в отеле в Перми: кадры МЧС России
Вчера, 09:19
Опубликовано видео с места прорыва трубы в пермском отеле

Авария в мини-отеле "Карамель"

В ночь на понедельник в Индустриальном районе Перми прорвало трубу в отеле. Тела пятерых погибших удалось достать после того, как из помещения откачали кипяток. Еще троих пострадавших доставили в больницу с ожогами 15-35% тела. При ликвидации последствий аварии пострадали также двое спасателей, но им госпитализация не потребовалась.
В результате происшествия без горячей воды и отопления остались 20 домов. Последствия ЧП планируют ликвидировать к полуночи. Сейчас на месте дежурят аварийно-восстановительные бригады, сообщили в краевом Министерстве ЖКХ.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.
В "Пермской сетевой компании", управляющей теплоцентралью, рассказали, что в здании отсутствовала герметизация ввода теплосети, что и привело к попаданию воды в подвал.
Власти пообещали оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.
Автомобиль скорой помощи
Вчера, 08:26
Очевидец рассказал о ЧП в пермском отеле, где погибли пять человек
101682
Обсудить 0
ЧП с прорывом трубы в пермском отелеПермьПроисшествия
Рекомендуем
На месте прорыва трубы отопления в хостеле в Перми
Число погибших при прорыве трубы в отеле в Перми выросло до пяти
Автомобиль полиции на дороге
В Москве женщина вымогала почти два миллиона рублей за "аборт"
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Жителя Урала осудили за убийство знакомого на глазах у родителей
Сотрудник ДПС
Участник ДТП на Ямале, где погибли полицейские, был пьян
Прорыв трубы в отеле в Перми: кадры МЧС России
Опубликовано видео с места прорыва трубы в пермском отеле
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры
В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности
Автомобиль скорой помощи
Очевидец рассказал о ЧП в пермском отеле, где погибли пять человек
Сотрудники правоохранительных органов РФ и медицинские работники у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
В Перми ввели режим ЧС после гибели пятерых человек в отеле
Сотрудники спасательной службы у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек
Дети из затопленного отеля в Перми собирались на осмотр в больницу
В пермском отеле пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком
Ребенка, которого спасли при ЧП в пермском отеле, забрала бабушка
Операция
Московские врачи спасли мужчину, проглотившего рыболовный крючок
В Омской области нашли озеро из крови
В Омской области оштрафовали виновных в образовании "озера из крови"
Юрий Чайка
Генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Самарской области начали проверку после угона автомобиля с ребенком
Сотрудники ФСБ России
Жителю Крыма предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
Лента новостейМолния