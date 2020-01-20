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В Омской области оштрафовали виновных в образовании "озера из крови"
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РИА Новости

В Омской области оштрафовали виновных в образовании "озера из крови"

14:39 20.01.2020 (обновлено: 14:54 20.01.2020)
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В Омской области нашли "озеро" из крови
В Омской области нашли озеро из крови
ОМСК, 20 янв — РИА Новости. С места обнаружения незаконного скотомогильника и "озера из крови" в Калачинском районе Омской области было вывезено 14,5 тонны биологических отходов, сообщило региональное управление Россельхознадзора.
Ранее сообщалось, что в Калачинском районе, вблизи деревни Ковалево находится несанкционированный скотомогильник. Активисты Общероссийского народного фронта утверждали, что здесь же нашли водоем с кровью убитых животных. Инцидент получил широкий резонанс в региональных СМИ.
После отбора и исследования проб специалисты Россельхознадзора сообщили о результатах проверки. В сообщении отмечается, что на останках животных — костях и черепах крупнорогатого скота — были обнаружены бирки с названием предприятия — ООО "Фортуна", куда животных отвозили на убой, на основании этих данных ведомство проверило предприятие, которое находится в Ковалево.
Было обнаружено семь нарушений ветеринарного законодательства: на предприятии не дезинфицировали спецодежду, тару и транспорт, на котором перевозили биологические отходы, добавляют в ведомстве.

"Предприятие работает. Им выдано предписание по устранению выявленных нарушений. Отходы были утилизированы самим предприятием еще в ходе проверки. Останки животных сожгли на Ветсанутильзаводе в Кормиловке", — сообщила в понедельник РИА Новости представитель управления Россельхознадзора по Омской области.

С незаконного скотомогильника предприятие "Фортуна" вывезло 14,5 тонны биологических отходов, уточняется на сайте регионального Россельхознадзора.
По данным ведомства, перед утилизацией останки проверили на наличие особо опасных болезней, в пробах останков животных опасных инфекций не обнаружено, место, куда их свозили, было продезинфицировано. За нарушение процедуры сбора и утилизации отходов компанию "Фортуна" и заместителя директора этого предприятия привлекли к административной ответственности, наказав штрафом в размере 520 тысяч рублей.
Дом, США
18 октября 2019, 14:45
Море крови. Подвал американца затопило биологическими отходами животных
14070212
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ОНФРоссельхознадзорОмская областьОмскПроисшествия
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