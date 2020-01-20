В Омской области оштрафовали виновных в образовании "озера из крови"

ОМСК, 20 янв — РИА Новости. С места обнаружения незаконного скотомогильника и "озера из крови" в Калачинском районе С места обнаружения незаконного скотомогильника и "озера из крови" в Калачинском районе Омской области было вывезено 14,5 тонны биологических отходов, сообщило региональное управление Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что в Калачинском районе, вблизи деревни Ковалево находится несанкционированный скотомогильник. Активисты Общероссийского народного фронта утверждали, что здесь же нашли водоем с кровью убитых животных. Инцидент получил широкий резонанс в региональных СМИ.

После отбора и исследования проб специалисты Россельхознадзора сообщили о результатах проверки. В сообщении отмечается, что на останках животных — костях и черепах крупнорогатого скота — были обнаружены бирки с названием предприятия — ООО "Фортуна", куда животных отвозили на убой, на основании этих данных ведомство проверило предприятие, которое находится в Ковалево.

Было обнаружено семь нарушений ветеринарного законодательства: на предприятии не дезинфицировали спецодежду, тару и транспорт, на котором перевозили биологические отходы, добавляют в ведомстве.

"Предприятие работает. Им выдано предписание по устранению выявленных нарушений. Отходы были утилизированы самим предприятием еще в ходе проверки. Останки животных сожгли на Ветсанутильзаводе в Кормиловке", — сообщила в понедельник РИА Новости представитель управления Россельхознадзора по Омской области.

С незаконного скотомогильника предприятие "Фортуна" вывезло 14,5 тонны биологических отходов, уточняется на сайте регионального Россельхознадзора.