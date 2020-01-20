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РИА Наука
2020-01-20T19:04+0300
https://ria.ru/20200120/1563632243.html
Ученые разработали новый метод прогноза распространения меланомы
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РИА Новости

Ученые разработали новый метод прогноза распространения меланомы

19:04 20.01.2020
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© Fotolia / Bertys30Обследование у дерматолога
Обследование у дерматолога
© Fotolia / Bertys30
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ученые выяснили, что у пациентов с низкой долей Т-лимфоцитов вероятность метастазирования рака кожи в 2,5 раза выше, чем у пациентов с более высоким уровнем Т-клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cancer.
У большинства пациентов рак кожи начинается с небольшого пигментированного пятна на коже, которое со временем начинает меняться. Иногда достаточно удалить первичную меланому, чтобы заболевание остановилось, но часто это не помогает, и опухоль может рецидивировать и распространяться в виде метастаз.
Ученые выяснили, что анализ удаленного поражения может дать информацию о вероятности возвращения рака. Исследователи из Бостонского женского госпиталя имени Бригама (США) в сотрудничестве с зарубежными коллегами разработали новую количественную технику, которая использует секвенирование ДНК для более сложных и точных предсказаний того, какие первичные меланомы могут рецидивировать и распространяться после операции по их удалению.
"Еще 10 лет назад перспективы у пациентов с метастатической меланомой были весьма мрачными, — приводятся в пресс-релизе госпиталя слова Томаса Куппера (Thomas Kupper), одного из авторов исследования, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой дерматологии. — Но теперь у нас есть иммунотерапевтические способы лечения, которые можно применять еще до начала метастазирования, но для этого важно иметь четкое представление о том, у каких пациентов болезнь может прогрессировать, а у каких нет, чтобы правильно подобрать лечение".
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Особенностью меланомы является слабая ответная реакция организма или ее отсутствие на раковые клетки, из-за чего опухоль зачастую стремительно прогрессирует. Ситуацию радикально изменилась с появлением так называемых иммунных ингибиторов контрольных точек, которые могут пробудить Т-клетки для формирования иммунного ответа. У некоторых пациентов применение таких ингибиторов формирует длительную ремиссию — по сути дела, больной излечивается, а у некоторых болезнь продолжает прогрессировать.
Исследователи сравнили образцы удаленного материла пациентов, у которых первичная меланома прогрессировала до метастазирования, с теми, у которых первичная меланома не прогрессировала. Используя методы адаптивных биотехнологий, авторы провели секвенирование ДНК и проанализировали состав Т-клеток опухоли.
Выяснилось, что главным индикатором вероятности прогрессирования опухоли является количество в очаге поражения Т-клеток (показатель TCFr). Пациенты с TCFr менее 20 процентов были более подвержены риску прогрессирования заболевания, чем пациенты с TCFr более 20 процентов. Например, у пациентов с меланомой стадии Т3 (толщина 2-4 мм) через пять лет после первичной операции заболевание возвращалось соответственно в 51 и 24 процентах случаев.
"Это очень простой, элегантный тест. Он количественный, а не субъективный, и может повысить ценность прогнозов о прогрессировании заболевания, — говорит Куппер. — В будущем такой тест поможет адаптировать лечение: пациенты с высоким TCFr будут проходить курс терапии ингибиторами контрольных точек, а тем, у кого TCFr низкий, возможно, потребуется дополнительное хирургическое вмешательство".
Авторы отмечают, что текущее исследование является ретроспективным, так как в нем рассматривались образцы пациентов, результаты лечения которых уже известны. Для дальнейшей проверки теста потребуется проведение клинических испытаний.
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