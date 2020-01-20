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2020-01-20T14:35+0300
https://ria.ru/20200120/1563632118.html
Песков: формат голосования по изменению Конституции пока не определен
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РИА Новости

Песков: формат голосования по изменению Конституции пока не определен

14:35 20.01.2020
1419
© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пока окончательно не определено, как юридически будет оформлено решение о проведении голосования по внесению изменений в конституцию, будет ли это отдельный закон или одна из статей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Юридически это голосование, форма и время проведения голосования будут уже оформлены в ходе работы конституционной комиссии. В виде отдельного закона это будет формализовано или в виде одной из статей закона об этих изменениях, пока на сей счет какого-то окончательного решения нет", - сообщил Песков журналистам, говоря о механизме и сроках проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию.
На просьбу уточнить, могут ли таким образом итоги голосования повлиять на поправки, представитель Кремля поинтересовался: "Почему, я разве это сказал?". "Мне нечего сказать к тому, что я уже сказал. Все, что я мог сказать на этот счет, я только что произнес", - пояснил пресс-секретарь президента.
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Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию
6600332
Обсудить 11
Конституция РФДмитрий ПесковПолитика
Популярные комментарии
Смешно, после того как они даже дизлайки убирают, которые им не нужны, и комменты в инете. Так это под обычным видео. Что говорить о том, как они поступят с нужными или ненужными голосами об определении конституции ?
20 января, 14:56
Робаут Жиллиман
1910103
Надо дать народу на референдуме голосовать по каждой поправке или изменению отдельно, а не за всю Конституцию. Поправок должно быть 6-10, не более. Попунктно россияне проголосуют. Ничего крайне сложного в подсчётах не будет.
20 января, 14:41
АБАлександр Буйчик
1510100
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