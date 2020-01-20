Песков: формат голосования по изменению Конституции пока не определен

"Юридически это голосование, форма и время проведения голосования будут уже оформлены в ходе работы конституционной комиссии. В виде отдельного закона это будет формализовано или в виде одной из статей закона об этих изменениях, пока на сей счет какого-то окончательного решения нет", - сообщил Песков журналистам, говоря о механизме и сроках проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию.

На просьбу уточнить, могут ли таким образом итоги голосования повлиять на поправки, представитель Кремля поинтересовался: "Почему, я разве это сказал?". "Мне нечего сказать к тому, что я уже сказал. Все, что я мог сказать на этот счет, я только что произнес", - пояснил пресс-секретарь президента.