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Глава "Агоры" рассказал о заслугах кандидата в генпрокуроры Краснова
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РИА Новости

Глава "Агоры" рассказал о заслугах кандидата в генпрокуроры Краснова

14:33 20.01.2020 (обновлено: 14:35 20.01.2020)
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© Фото : СК РФИгорь Краснов
Игорь Краснов
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Кандидат на должность генерального прокурора РФ Игорь Краснов очистил Москву от неонацистского подполья, заявил глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
Он отметил, что адвокаты "Агоры" пересекались со следователем, когда занимались представлением интересов потерпевших по неонацистским делам.
"Как глава следственной группы по этим делам, оставил хорошее и личное профессиональное впечатление. С уверенностью можно утверждать, что зачистка 10 лет назад Москвы от неонацистского вооруженного подполья, на руках которого были десятки убийств, во многом результат работы Краснова", - написал Чиков в своем Telegram-канале.
В понедельник днем Кремль объявил, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генпрокурора, занимавший которую Юрий Чайка переходит на другую работу. Представление главы государства в Совете Федерации рассмотрят во вторник.
Игорь Краснов
Вчера, 14:10
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