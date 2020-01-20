Глава "Агоры" рассказал о заслугах кандидата в генпрокуроры Краснова

Он отметил, что адвокаты "Агоры" пересекались со следователем, когда занимались представлением интересов потерпевших по неонацистским делам.

"Как глава следственной группы по этим делам, оставил хорошее и личное профессиональное впечатление. С уверенностью можно утверждать, что зачистка 10 лет назад Москвы от неонацистского вооруженного подполья, на руках которого были десятки убийств, во многом результат работы Краснова", - написал Чиков в своем Telegram-канале.