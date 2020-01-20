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Верховный суд запретил СМИ положительные публикации о наркозависимых
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РИА Новости

Верховный суд запретил СМИ положительные публикации о наркозависимых

14:31 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законной норму, запрещающую СМИ публиковать положительную информацию о наркозависимых людях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Такое решение суд принял по иску самиздата "Батенька, да вы трансформер", представители которого просили признать незаконным один из пунктов совместного приказа МВД, Роспотребнадзора, Роскомнадзора и ФНС, позволяющего блокировать статьи о наркопотребителях. Этот пункт запрещает информацию, "направленную на формирование у целевой аудитории положительного образа изготовителей, разработчиков и потребителей наркотиков".
Редакция столкнулась с проблемами после статьи "Героин — собственность модели" о наркозависимой девушке. Эксперты сочли, что она формирует положительный образ потребителя наркотиков, текст заблокировали. Героиню статьи - Анну Глазову - позднее поймали с наркотиками, вменили ей хранение без целей сбыта, полгода она провела в СИЗО, в настоящее время суд рассматривает ее дело по существу.
На заседании представитель истца Кирилл Коротеев назвал оспариваемую норму ограничением свободы слова, общественной дискуссии, она запрещает практически любые разговоры о наркотиках. Не каждое упоминание - пропаганда, отметил адвокат. "Красота в глазах смотрящего... где грань между положительным и неположительным образом в статье", - заявил Коротеев.
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Ответчики же настаивали, что создание положительного образа наркопотребителя - пропаганда наркомании. Так, представитель Роскомнадзора обратил внимание на слова героини статьи о том, что наркотики позволяют ей сохранять фигуру без тренировок. "Массовое распространение наркотиков негативно сказывается на здоровье нации, и такая информация противоречит общественным интересам", - отметил юрист ведомства.
"Никакой научной разработки не нужно, это общепринятая норма - нельзя рекламировать наркоманию, нельзя рекламировать педофилию", - добавил представитель МВД. Представитель Генпрокуратуры Лариса Мосалова также не увидела оснований для удовлетворения иска.
"В удовлетворении административного искового заявления... отказать", - огласил решение судья Николай Романенков.
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
27 февраля 2019, 09:53
Источник: героиня статьи о героине не пыталась покончить с собой в СИЗО
2020100
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Верховный суд РФРоссияПроисшествия
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