Трансляцию послания Путина посмотрели более восьми миллионов россиян

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 8 миллионов россиян составила общая аудитория прямой телетрансляции ежегодного Более 8 миллионов россиян составила общая аудитория прямой телетрансляции ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ , доля аудитории достигла 35,6% говорится в отчете компании Mediascope, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Аудитория послания Путина Федеральному Собранию составила 8,4 миллиона человек, рейтинг трансляции - 6,2%, доля - 35,6%, а охват - 10,8%.

При этом больше всего зрителей трансляции оказалось у Первого канала: почти 3,9 миллиона человек при рейтинге 2,8% и доле аудитории - 16,5%. Еще 3,5 миллиона россиян посмотрели послание на "России 1".

Аудитория - среднее количество человек, смотревших телепрограмму. Рейтинг - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей ТВ-аудитории. Охват - среднее количество человек, смотревших телепрограмму минимум 1 минуту, выраженное в процентах (в рамках выбранной целевой аудитории). Целевая аудитория: население 4+.