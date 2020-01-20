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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-20T14:32+0300
https://ria.ru/20200120/1563631923.html
Трансляцию послания Путина посмотрели более восьми миллионов россиян
https://cdn22.img.ria.ru/images/156344/11/1563441146_0:0:2766:1556_1036x0_80_0_0_a504163423834ea8c89d639195daab5c.jpg
РИА Новости

Трансляцию послания Путина посмотрели более восьми миллионов россиян

14:31 20.01.2020 (обновлено: 14:32 20.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 8 миллионов россиян составила общая аудитория прямой телетрансляции ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, доля аудитории достигла 35,6% говорится в отчете компании Mediascope, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Аудитория послания Путина Федеральному Собранию составила 8,4 миллиона человек, рейтинг трансляции - 6,2%, доля - 35,6%, а охват - 10,8%.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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При этом больше всего зрителей трансляции оказалось у Первого канала: почти 3,9 миллиона человек при рейтинге 2,8% и доле аудитории - 16,5%. Еще 3,5 миллиона россиян посмотрели послание на "России 1".
Аудитория - среднее количество человек, смотревших телепрограмму. Рейтинг - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей ТВ-аудитории. Охват - среднее количество человек, смотревших телепрограмму минимум 1 минуту, выраженное в процентах (в рамках выбранной целевой аудитории). Целевая аудитория: население 4+.
С 1 января 2020 года данные по всей России, включая малые города и села официально используются для продажи телевизионной рекламы.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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