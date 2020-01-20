Рабочая группа внесла предложения по изменениям в Конституцию

Заседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию. Архивное фото

Заседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию изложили свои инициативы в письме на имя Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию изложили свои инициативы в письме на имя Владимира Путина

"Одним из ключевых вопросов является определение роли и статуса Государственного совета. Считаем, что он должен иметь самостоятельное значение и быть эффективно встроен в государственный механизм", — говорится в послании.

Авторы предлагают определить место этого института в системе власти и выработать ключевые принципы взаимодействия Госсовета с другими государственными органами.

Сопредседатели также отметили, что для расширения компетенции Конституционного суда в области проверки конституционности принятых парламентом законов нужно внести поправки в 125-ю статью Основного закона.

"При решении вопроса о проверке конституционности не только законов, но и иных актов следует четко определить, о каких именно актах идет речь", — уточнили авторы письма.

Также указывается, что рабочая группа предлагает внести поправки в 75-ю статью Конституции с целью развития гарантий исполнения государством социальных обязательств: МРОТ не ниже прожиточного минимума и достойное пенсионное обеспечение.

Важный блок поправок касается политической структуры, в том числе развития системы сдержек и противовесов.

"Речь идет о расширении полномочий Федерального собрания и уточнении полномочий президента путем возложения на него обязанности утвердить членов правительства при сохранении за ним контроля за деятельностью правительства и прямого руководства Вооруженными силами и правоохранительной системой", — подчеркивается в документе.

Также рабочая группа предлагает проработать вопрос соотношения государственной и муниципальной власти.

"Закрепляя в Конституции принцип единства публичной власти (поправки в статью 132 Конституции), необходимо действовать так, чтобы не пострадали конституционные гарантии местного самоуправления. Отмечено, что не должно быть механического слияния", — говорится в письме.

Авторы послания затронули вопрос уважения основных принципов международного права. Отмечается, что при разработке норм, усиливающих конституционные гарантии приоритета Конституции, необходим выверенный подход.

Так, встроенные в российскую правовую систему международные договоры становятся ее частью и "в силу положений статьи 4 и части 1 статьи 15 Конституции должны подчиняться ее действию".

По предварительным итогам деятельности рабочей группы определены основные направления работы над поправками, обозначены вопросы, требующие детальной проработки, сформирован ряд "рабочих" поправок.

Поправки в Конституцию

В послании Федеральному собранию на минувшей неделе Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию.

Поправки должны затронуть в том числе область социальных гарантий, усилить роль парламента, закрепить статус Госсовета, повысить роль губернаторов.