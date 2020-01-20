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https://ria.ru/20200120/1563631679.html
Рабочая группа внесла предложения по изменениям в Конституцию
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РИА Новости

Рабочая группа внесла предложения по изменениям в Конституцию

14:26 20.01.2020 (обновлено: 16:00 20.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию
Заседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию изложили свои инициативы в письме на имя Владимира Путина.
"Одним из ключевых вопросов является определение роли и статуса Государственного совета. Считаем, что он должен иметь самостоятельное значение и быть эффективно встроен в государственный механизм", — говорится в послании.
Авторы предлагают определить место этого института в системе власти и выработать ключевые принципы взаимодействия Госсовета с другими государственными органами.
Сопредседатели также отметили, что для расширения компетенции Конституционного суда в области проверки конституционности принятых парламентом законов нужно внести поправки в 125-ю статью Основного закона.
"При решении вопроса о проверке конституционности не только законов, но и иных актов следует четко определить, о каких именно актах идет речь", — уточнили авторы письма.
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Также указывается, что рабочая группа предлагает внести поправки в 75-ю статью Конституции с целью развития гарантий исполнения государством социальных обязательств: МРОТ не ниже прожиточного минимума и достойное пенсионное обеспечение.
Важный блок поправок касается политической структуры, в том числе развития системы сдержек и противовесов.
"Речь идет о расширении полномочий Федерального собрания и уточнении полномочий президента путем возложения на него обязанности утвердить членов правительства при сохранении за ним контроля за деятельностью правительства и прямого руководства Вооруженными силами и правоохранительной системой", — подчеркивается в документе.
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Также рабочая группа предлагает проработать вопрос соотношения государственной и муниципальной власти.
"Закрепляя в Конституции принцип единства публичной власти (поправки в статью 132 Конституции), необходимо действовать так, чтобы не пострадали конституционные гарантии местного самоуправления. Отмечено, что не должно быть механического слияния", — говорится в письме.
Авторы послания затронули вопрос уважения основных принципов международного права. Отмечается, что при разработке норм, усиливающих конституционные гарантии приоритета Конституции, необходим выверенный подход.
Так, встроенные в российскую правовую систему международные договоры становятся ее частью и "в силу положений статьи 4 и части 1 статьи 15 Конституции должны подчиняться ее действию".
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По предварительным итогам деятельности рабочей группы определены основные направления работы над поправками, обозначены вопросы, требующие детальной проработки, сформирован ряд "рабочих" поправок.

Поправки в Конституцию

В послании Федеральному собранию на минувшей неделе Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию.
Поправки должны затронуть в том числе область социальных гарантий, усилить роль парламента, закрепить статус Госсовета, повысить роль губернаторов.
В тот же день президент распорядился создать рабочую группу по подготовке предложений.
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Конституционный суд РФВладимир ПутинГосударственный совет РФПолитика
Популярные комментарии
И это все?? очень уж быстро торопятся принять поправки как это было с пенсионной реформой. Очень уж хотят принятия решений одним пакетом. Разве поправки за неделю готовятся?
20 января, 15:10
mdmiguel dios
5910107
Путин вообще-то по образованию юрист и он прекрасно подготовил все поправки. В сети разбор есть с юридической стороны уже. И поправки будут приниматься на референдуме. Срок проведения референдума — до мая сего года.
20 января, 15:15
nnikolo.fedoseev
16910032
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