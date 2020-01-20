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Ядерные технологии
2020-01-20T15:19+0300
https://ria.ru/20200120/1563631656.html
Росатом назвал начало строительства энергоблока №7 Тяньваньской АЭС
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РИА Новости

Росатом назвал начало строительства энергоблока №7 Тяньваньской АЭС

14:26 20.01.2020 (обновлено: 15:19 20.01.2020)
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© РИА Новости / Анна РаткоглоТерритория Тяньваньской АЭС
Территория Тяньваньской АЭС
© РИА Новости / Анна Раткогло
Территория Тяньваньской АЭС . Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Россия и Китай хотят начать строительство энергоблока №7 Тяньваньской АЭС в декабре 2020 года, на пять месяцев раньше, чем планировалось изначально, сообщила пресс-служба компании "Русатом-Международная сеть" (входит в госкорпорацию "Росатом").
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в понедельник посетил с рабочим визитом Тяньваньскую АЭС (провинция Цзянсу), где встретился с руководителем Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзянем. Они, в частности, осмотрели площадку, выделенную под строительство новых энергоблоков Тяньваньской АЭС - №7 и №8, которые будут оснащены реакторами ВВЭР-1200 новейшего поколения "3+".
"На данный момент площадка принципиально готова. Стороны выразили надежду, что первый бетон энергоблока №7 будет залит в декабре 2020 года с опережением графика на 5 месяцев", - говорится в сообщении.
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В рамках встречи Лихачева и Чжана Кэцзяна был подписан протокол окончательной приемки ядерного острова третьего энергоблока Тяньваньской АЭС. "Подписанный документ подтверждает передачу китайскому заказчику ядерного острова блока №3 Тяньваньской АЭС в постоянную эксплуатацию", - отмечается в сообщении. "Ядерный остров" - неофициальный термин, обозначающий комплекс зданий и сооружений, имеющих отношение к эксплуатации и обеспечения эксплуатации ядерного реактора атомного энергоблока.
Тяньваньская АЭС - самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков 1 и 2 состоялся в 2007 году. Третий блок начал работу в декабре 2017 года, четвертый - в конце октября 2018 года.
1102020
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Ядерные технологииТяньваньская АЭСАлексей ЛихачевРосатомКитайРоссияНовости - Ядерные технологии
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