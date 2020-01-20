Росатом назвал начало строительства энергоблока №7 Тяньваньской АЭС

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Россия и Китай хотят начать строительство энергоблока №7 Тяньваньской АЭС в декабре 2020 года, на пять месяцев раньше, чем планировалось изначально, сообщила пресс-служба компании "Русатом-Международная сеть" (входит в госкорпорацию "Росатом" ).

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в понедельник посетил с рабочим визитом Тяньваньскую АЭС (провинция Цзянсу), где встретился с руководителем Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзянем. Они, в частности, осмотрели площадку, выделенную под строительство новых энергоблоков Тяньваньской АЭС - №7 и №8, которые будут оснащены реакторами ВВЭР-1200 новейшего поколения "3+".

"На данный момент площадка принципиально готова. Стороны выразили надежду, что первый бетон энергоблока №7 будет залит в декабре 2020 года с опережением графика на 5 месяцев", - говорится в сообщении.

В рамках встречи Лихачева и Чжана Кэцзяна был подписан протокол окончательной приемки ядерного острова третьего энергоблока Тяньваньской АЭС. "Подписанный документ подтверждает передачу китайскому заказчику ядерного острова блока №3 Тяньваньской АЭС в постоянную эксплуатацию", - отмечается в сообщении. "Ядерный остров" - неофициальный термин, обозначающий комплекс зданий и сооружений, имеющих отношение к эксплуатации и обеспечения эксплуатации ядерного реактора атомного энергоблока.