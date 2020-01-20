Песков рассказал о составе комиссии по изменению Конституции

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Комиссия по разработке поправок в Конституцию РФ состоит из разных срезов общества, туда вошли представители разных профессий, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В озвученном послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ, в том числе касающихся социальных гарантий, усиления роли парламента, закрепление в Основном законе статуса Госсовета, повышение роли губернаторов и ряд других.
"Ну здесь мне трудно ответить на ваш вопрос. Естественно, из разных срезов общества, представителей самых разных профессий, групп социальных и разной специализации", - заявил Песков, отвечая на вопрос, как формировался состав комиссии, которая будет заниматься поправками.