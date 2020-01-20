Песков рассказал о составе комиссии по изменению Конституции

"Ну здесь мне трудно ответить на ваш вопрос. Естественно, из разных срезов общества, представителей самых разных профессий, групп социальных и разной специализации", - заявил Песков, отвечая на вопрос, как формировался состав комиссии, которая будет заниматься поправками.