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2020-01-20T14:27+0300
https://ria.ru/20200120/1563631634.html
Песков рассказал о составе комиссии по изменению Конституции
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РИА Новости

Песков рассказал о составе комиссии по изменению Конституции

14:26 20.01.2020 (обновлено: 14:27 20.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Комиссия по разработке поправок в Конституцию РФ состоит из разных срезов общества, туда вошли представители разных профессий, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В озвученном послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ, в том числе касающихся социальных гарантий, усиления роли парламента, закрепление в Основном законе статуса Госсовета, повышение роли губернаторов и ряд других.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 10:04
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"Ну здесь мне трудно ответить на ваш вопрос. Естественно, из разных срезов общества, представителей самых разных профессий, групп социальных и разной специализации", - заявил Песков, отвечая на вопрос, как формировался состав комиссии, которая будет заниматься поправками.
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Конституция РФДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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