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2020-01-20T14:25+0300
https://ria.ru/20200120/1563631596.html
Кремль не стал комментировать тему противостояния Генпрокуратуры и СК
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РИА Новости

Кремль не стал комментировать тему противостояния Генпрокуратуры и СК

14:24 20.01.2020 (обновлено: 14:25 20.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Рассуждать о различных противостояниях, в том числе Генпрокуратуры и СК, должны аналитики и политологи, Кремль оставляет подобные вопросы без комментариев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В понедельник днем Кремль объявил, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генерального прокурора, занимавший которую Юрий Чайка переходит на другую работу. В связи с этим журналисты поинтересовались у Пескова, как скажутся перестановки на "определенном противостоянии", которое якобы существует между СК и Генпрокуратурой.
"Вы рассуждаете о разных противостояниях и так далее… Это, наверное, удел аналитиков и политологов, мы в данном случае оставляем подобные вопросы без комментариев", - сказал он.
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Следственный комитет РФГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковЮрий ЧайкаПолитика
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