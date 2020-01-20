Кремль не стал комментировать тему противостояния Генпрокуратуры и СК

В понедельник днем Кремль объявил, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генерального прокурора, занимавший которую Юрий Чайка переходит на другую работу. В связи с этим журналисты поинтересовались у Пескова, как скажутся перестановки на "определенном противостоянии", которое якобы существует между СК и Генпрокуратурой.