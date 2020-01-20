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Эксперт прокомментировал перестановки в силовых структурах Белоруссии
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал перестановки в силовых структурах Белоруссии

14:18 20.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Кадровые изменения в силовых структурах Белоруссии говорят о том, что в нынешних условиях президент республики Александр Лукашенко ищет возможность опереться на военную силу, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Ранее президент Белоруссии назначил новых руководителей Минобороны и Генштаба вооруженных сил. Новым министром обороны стал Виктор Хренин, занимавший должность командующего войсками Западного оперативного командования, начальником генштаба - генерал-майор Александр Вольфович, бывший первым замначальника этого ведомства. Бывший министр обороны Андрей Равков стал госсекретарем Совета безопасности страны.
"С Россией у Лукашенко сейчас отношения тяжелые, напряженные. Нефть из РФ не поступает с 1 января. Лукашенко ищет возможность опереться на военную силу, потому что вопрос удержания власти для него - первостепенный. Нынешний министр обороны Равков является профессионалом, у него авторитет в армии был высок. Но, видимо, Лукашенко это не устраивало. Он хочет заменить нынешнюю верхушку на людей, верных исключительно ему. Укрепление силовых ведомств идет из принципа личной преданности президенту. Это самая главная задача", - сказал РИА Новости эксперт.
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Андрей СуздальцевАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
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