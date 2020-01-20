Эксперт прокомментировал перестановки в силовых структурах Белоруссии

"С Россией у Лукашенко сейчас отношения тяжелые, напряженные. Нефть из РФ не поступает с 1 января. Лукашенко ищет возможность опереться на военную силу, потому что вопрос удержания власти для него - первостепенный. Нынешний министр обороны Равков является профессионалом, у него авторитет в армии был высок. Но, видимо, Лукашенко это не устраивало. Он хочет заменить нынешнюю верхушку на людей, верных исключительно ему. Укрепление силовых ведомств идет из принципа личной преданности президенту. Это самая главная задача", - сказал РИА Новости эксперт.