В Кремле не стали комментировать, помилуют ли израильтянку Иссахар

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Кремле не анонсируют, помилуют ли осужденную в РФ израильтянку В Кремле не анонсируют, помилуют ли осужденную в РФ израильтянку Нааму Иссахар в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Израиль, но лидеры государств поднимут эту тему, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

"Мы никогда не анонсируем подобные вопросы, мы знаем, что эта тема широко обсуждается в израильском общественном мнении. И наверняка она будет поднята в ходе предстоящих контактов с господином (премьер-министром Израиля Биньямином) Нетаньяху. Тогда она будет обсуждена. Давайте дождемся поездки президента в Израиль", - сказал Песков журналистам.

В середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Нааме Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.