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https://ria.ru/20200120/1563631290.html
В Кремле не стали комментировать, помилуют ли израильтянку Иссахар
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РИА Новости

В Кремле не стали комментировать, помилуют ли израильтянку Иссахар

14:16 20.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Кремле не анонсируют, помилуют ли осужденную в РФ израильтянку Нааму Иссахар в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Израиль, но лидеры государств поднимут эту тему, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы никогда не анонсируем подобные вопросы, мы знаем, что эта тема широко обсуждается в израильском общественном мнении. И наверняка она будет поднята в ходе предстоящих контактов с господином (премьер-министром Израиля Биньямином) Нетаньяху. Тогда она будет обсуждена. Давайте дождемся поездки президента в Израиль", - сказал Песков журналистам.
Израильтянка Наама Иссахар
17 января, 18:14
Нетаньяху ждет благополучного разрешения дела Иссахар
В середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Нааме Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
Здание Министерства иностранных дел РФ
14 января, 17:08
В МИД заявили об отсутствии планов по обмену израильтянки Иссахар
1430006
Обсудить 12
Наама ИссахарДмитрий ПесковВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуВ мире
Популярные комментарии
В кремле оказались в сложном положении из за этой дамочки. Помилуют весной.
20 января, 15:46
DIDenis Inkognito
1800000
Провоз такого колличества наркотика в России может стоить туристу одного месяца содержания под стражей, но обычно наказывается штрафом в несколько сотен евро. Не стоит ничего загадывать, Песков заявил верно -"Давайте дождемся поездки президента в Израиль" Президент рассматривает подобные вопросы не по желанию комментаторов, а согласно закону.
20 января, 16:44
Надежда Зыкова
1800000
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