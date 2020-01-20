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Песков: Путин выяснит мнение россиян по поводу изменения Конституции
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РИА Новости

Песков: Путин выяснит мнение россиян по поводу изменения Конституции

14:14 20.01.2020 (обновлено: 14:48 20.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Общероссийское голосование по изменениям в конституцию де-юре не является обязательным, но президент решил свериться с точкой зрения россиян, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В послании Федеральному собранию 15 января президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ, в том числе касающихся социальных гарантий, усиления роли парламента, закрепление в Основном законе статуса Госсовета, повышение роли губернаторов и ряд других. В тот же день он подписал распоряжение об образовании рабочей группы, которая займется подготовкой предложений о внесении поправок в основной закон. Первая встреча этой группы состоялась в четверг.
"Есть понимание, что это именно должно быть голосование, причем это голосование в целом является необязательным, потому что речь идет об изменениях, которые не относятся к сфере фундаментальных статей основного закона. Но президент посчитал необходимым именно свериться с точкой зрения народа, поэтому он и говорил об этом голосовании. Хотя, еще раз повторяю, де-юре оно не является обязательным", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли понимание относительно механизма и сроков проведения голосования по изменениям в конституцию.
Конституция РФ
19 января, 17:00
Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию
На просьбу пояснить, что заставило президента поменять свою позицию относительно необходимости поправок в конституцию и не считают ли в Кремле, что как раз внесение изменений может дестабилизировать ситуацию, он отметил: "Первое: президент Путин сам это разъяснил в ходе своего обращения к Федеральному собранию, там дается четкое совершенно пояснение, не вижу необходимости каким-то образом повторяться на этот счет".
"И второе: речь идет об изменениях, которые не касаются основополагающих статей конституции и не имеют к ним отношения", - добавил представитель Кремля.
В ответ на вопрос о том, есть ли какие-то задачи или проекты, которые не могут быть реализованы без изменений конституции, Песков посоветовал: "Я просто вам предлагаю соответствующую часть послания еще раз перечитать, там все четко изложено главой государства".
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Конституция РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Мы посовещались, и я решил...
20 января, 14:18
КМКалинка Малинкова
1040303
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