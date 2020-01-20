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В Кремле анонсировали визит Путина в Вифлеем
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РИА Новости

В Кремле анонсировали визит Путина в Вифлеем

14:14 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, планирующий поездку в Израиль, также посетит палестинский Вифлеем и встретится с руководством Палестины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что Путина ждут с визитом в Палестине 23 января. По словам палестинского посла в Москве Абдельхафиза Нофаля, в ходе поездки запланированы переговоры Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом. После визита Путина в Вифлеем Палестина планирует пригласить делегацию из РФ.
"Да, запланированы также контакты с палестинским руководством", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент посетить Вифлеем.
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики
16 января, 04:32
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ВифлеемМахмуд АббасВладимир ПутинРоссияПалестина
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