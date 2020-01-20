Росгвардеец на Ямале спас ребенка, вытащив его из окна горящего дома

Пожар произошел вечером в воскресенье в Новом Уренгое . Как информировало региональное управление МЧС, горел деревянный двухэтажный многоквартирный дом на площади 650 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать за три с половиной часа. Отмечалось, что пострадали двое: ребенок, который надышался угарным газом, и взрослый, вывихнувший ногу.

"Сотрудник <...> управления Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу младший сержант Муслим Атаев спас одиннадцатилетнего мальчика из горящей квартиры и оказал содействие экстренным службам в тушении пожара жилого дома", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Атаев в свой выходной проезжал на автомобиле, когда увидел горящий дом. Он сообщил о пожаре в экстренные службы, а сам отправился к зданию эвакуировать жильцов. В окне на втором этаже мужчина заметил мальчика, который стоял на подоконнике и звал на помощь. Из-за густого дыма пройти в подъезд было невозможно, и росгвардеец, разбив стекло на первом этаже, по раме подобрался к ребенку.

"Через оконный проем он вытащил ребенка и передал вниз подоспевшим людям. До приезда экстренных служб Муслим Атаев продолжал оставаться у горящего дома, не допускал посторонних к месту ликвидации пожара, а затем оказывал помощь в работе пожарного расчета", — сообщили в управлении Росгвардии.