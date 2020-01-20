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https://ria.ru/20200120/1563630934.html
Росгвардеец на Ямале спас ребенка, вытащив его из окна горящего дома
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РИА Новости

Росгвардеец на Ямале спас ребенка, вытащив его из окна горящего дома

14:10 20.01.2020 (обновлено: 15:14 20.01.2020)
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© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии РФПожар в многоквартирном жилом доме в Новом Уренгое
Пожар в многоквартирном жилом доме в Новом Уренгое
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии РФ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 янв — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии в Ямало-Ненецком автономном округе спас ребенка при пожаре, вытащив его из окна горящего многоквартирного дома, сообщает пресс-служба ведомства.
Пожар произошел вечером в воскресенье в Новом Уренгое. Как информировало региональное управление МЧС, горел деревянный двухэтажный многоквартирный дом на площади 650 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать за три с половиной часа. Отмечалось, что пострадали двое: ребенок, который надышался угарным газом, и взрослый, вывихнувший ногу.
© Фото : пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФМладший сержант Муслим Атаев, спасший одиннадцатилетнего мальчика из горящей квартиры в Новом Уренгое
Младший сержант Муслим Атаев, спасший одиннадцатилетнего мальчика из горящей квартиры в Новом Уренгое
© Фото : пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ
Младший сержант Муслим Атаев, спасший одиннадцатилетнего мальчика из горящей квартиры в Новом Уренгое
"Сотрудник <...> управления Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу младший сержант Муслим Атаев спас одиннадцатилетнего мальчика из горящей квартиры и оказал содействие экстренным службам в тушении пожара жилого дома", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, Атаев в свой выходной проезжал на автомобиле, когда увидел горящий дом. Он сообщил о пожаре в экстренные службы, а сам отправился к зданию эвакуировать жильцов. В окне на втором этаже мужчина заметил мальчика, который стоял на подоконнике и звал на помощь. Из-за густого дыма пройти в подъезд было невозможно, и росгвардеец, разбив стекло на первом этаже, по раме подобрался к ребенку.
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"Через оконный проем он вытащил ребенка и передал вниз подоспевшим людям. До приезда экстренных служб Муслим Атаев продолжал оставаться у горящего дома, не допускал посторонних к месту ликвидации пожара, а затем оказывал помощь в работе пожарного расчета", — сообщили в управлении Росгвардии.
В пресс-службе добавили, что мужчина трудится в отделе менее года, его планируют поощрить за грамотные действия в чрезвычайной ситуации.
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РосгвардияЯмало-Ненецкий автономный округМЧС РФНовый УренгойРоссияПроисшествия
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