Кандидат в генпрокуроры Краснов расследовал убийство Немцова

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Зампред Следственного комитета Игорь Краснов, который может сменить Юрия Чайку на посту генпрокурора, в СК РФ занимался расследованием самых сложных уголовных дел об убийствах и коррупции.
Так, Краснов расследовал покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, занимался делами ультранационалистов - об убийствах судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.
Кроме того, генерал-лейтенант юстиции Краснов курировал расследование многомиллиардных хищений на космодроме Восточный. Одним из последних его громких дел стало расследование убийства Бориса Немцова: Краснов начал следствие, но впоследствии его передали другому следователю.
В понедельник днем Кремль объявил, что президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на должность генерального прокурора. Юрий Чайка переходит на другую работу – какую именно, пока не сообщалось. Представление главы государства в Совете Федерации рассмотрят во вторник.