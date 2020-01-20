Кандидат в генпрокуроры Краснов расследовал убийство Немцова

Так, Краснов расследовал покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, занимался делами ультранационалистов - об убийствах судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Кроме того, генерал-лейтенант юстиции Краснов курировал расследование многомиллиардных хищений на космодроме Восточный. Одним из последних его громких дел стало расследование убийства Бориса Немцова: Краснов начал следствие, но впоследствии его передали другому следователю.