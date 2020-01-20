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Кандидат в генпрокуроры Краснов расследовал убийство Немцова
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РИА Новости

Кандидат в генпрокуроры Краснов расследовал убийство Немцова

14:10 20.01.2020
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкИгорь Краснов
Игорь Краснов
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Зампред Следственного комитета Игорь Краснов, который может сменить Юрия Чайку на посту генпрокурора, в СК РФ занимался расследованием самых сложных уголовных дел об убийствах и коррупции.
Так, Краснов расследовал покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, занимался делами ультранационалистов - об убийствах судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.
Кроме того, генерал-лейтенант юстиции Краснов курировал расследование многомиллиардных хищений на космодроме Восточный. Одним из последних его громких дел стало расследование убийства Бориса Немцова: Краснов начал следствие, но впоследствии его передали другому следователю.
В понедельник днем Кремль объявил, что президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на должность генерального прокурора. Юрий Чайка переходит на другую работу – какую именно, пока не сообщалось. Представление главы государства в Совете Федерации рассмотрят во вторник.
Игорь Краснов
Вчера, 13:56
Источник: СФ рассмотрит назначение Краснова генпрокурором 22 января
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Игорь КрасновСледственный комитет РФГенеральная прокуратура РФЮрий ЧайкаРоссия
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