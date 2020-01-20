Мишустин не докладывал Путину о структуре и составе правительства

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин пока не доложил президенту Владимиру Путину свое видение структуры и состава нового правительства, но время для этого еще есть, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Если бы такой доклад состоялся, мы проинформировали бы вас об этом. Срок еще не истек", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, доложил ли новый премьер Путину свое видение структуры и состава кабмина или же такая встреча только планируется.
На просьбу уточнить, когда это произойдет, Песков ответил, что "в течение конституционного срока". На вопрос, идет ли речь о представлении президенту только структуры нового кабмина или также о персоналиях, пресс-секретарь российского лидера ответил, что возможно "и то, и другое".
"Возможны разные варианты - как посчитают целесообразным в данном случае председатель правительства и президент", - сказал Песков.
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Согласно Конституции РФ, председатель правительства не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Также премьер предлагает кандидатуры на должности своих заместителей и федеральных министров. В каких-то случаях премьеры представляют структуру и предлагают персоналий сразу, в каких-то разбивают доклады на две части – сначала озвучивают структуру, а затем кандидатов.
Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел в прошлый четверг, 16 января.