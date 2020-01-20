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Нетаньяху назначил трех новых министров
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РИА Новости

Нетаньяху назначил трех новых министров

14:04 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл ряд кадровых назначений, сообщила канцелярия главы правительства.
"На должность министра сельского хозяйства назначен Цахи Анегби, в дополнение к уже занимаемому им посту министра регионального сотрудничества, Офир Акунис назначен министром труда и соцобеспечения в дополнение к посту министра науки и технологий, и Ципи Хотовели назначена на должность министра по делам диаспоры", - говорится с сообщении канцелярии.
Все трое назначенцев - депутаты от правящей партии "Ликуд". В декабре Биньямин Нетаньяху покинул все министерские посты, которые он занимал помимо поста главы правительства. Нетаньяху совмещал руководство министерствами здравоохранения, диаспоры, социального обеспечения и сельского хозяйства с постом главы кабинета министров.
Ранее сообщалось, что иск в Высший суд справедливости БАГАЦ с требованием запретить премьеру руководить министерствами подали представители общественной организации "За чистоту власти".
Выборы в израильский кнессет назначены на 2 марта 2020 года. Израильское правительство существует в статусе переходного уже почти год из-за провала попыток сформировать новый кабмин по итогам двух предыдущих выборов. Органы власти действуют в режиме ограниченных полномочий.
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Биньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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