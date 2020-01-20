Нетаньяху назначил трех новых министров

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019

"На должность министра сельского хозяйства назначен Цахи Анегби, в дополнение к уже занимаемому им посту министра регионального сотрудничества, Офир Акунис назначен министром труда и соцобеспечения в дополнение к посту министра науки и технологий, и Ципи Хотовели назначена на должность министра по делам диаспоры", - говорится с сообщении канцелярии.

Все трое назначенцев - депутаты от правящей партии "Ликуд". В декабре Биньямин Нетаньяху покинул все министерские посты, которые он занимал помимо поста главы правительства. Нетаньяху совмещал руководство министерствами здравоохранения, диаспоры, социального обеспечения и сельского хозяйства с постом главы кабинета министров.

Ранее сообщалось, что иск в Высший суд справедливости БАГАЦ с требованием запретить премьеру руководить министерствами подали представители общественной организации "За чистоту власти".