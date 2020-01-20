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В Кремле не комментируют данные о возможности досрочных выборов в ГД
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РИА Новости

В Кремле не комментируют данные о возможности досрочных выборов в ГД

14:03 20.01.2020 (обновлено: 14:06 20.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, касаясь темы выборов в Госдуму, напомнил, что Кремль никогда не комментирует неподтвержденную информацию, и призвал трезво оценивать источники.
Журналисты попросили его прокомментировать неподтвержденную информацию о возможности проведения досрочных выборов в Госдуму в декабре этого года.
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"Мы никогда не комментируем вот такую неподтвержденную информацию, тем более ее очень много в последнее время. Призываем трезво оценивать всякие источники", - сказал Песков.
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Госдума РФДмитрий ПесковПолитика
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