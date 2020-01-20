В Кремле не комментируют данные о возможности досрочных выборов в ГД

Журналисты попросили его прокомментировать неподтвержденную информацию о возможности проведения досрочных выборов в Госдуму в декабре этого года.

"Мы никогда не комментируем вот такую неподтвержденную информацию, тем более ее очень много в последнее время. Призываем трезво оценивать всякие источники", - сказал Песков.