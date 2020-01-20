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Путин провел совещание с членами Совбеза
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РИА Новости

Путин провел совещание с членами Совбеза

14:03 20.01.2020 (обновлено: 14:23 20.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в рамках которой рассказал о прошедшей в Берлине конференции по Ливии и своих двусторонних контактах в ходе этой встречи, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Присутствовали (премьер-министр Михаил) Мишустин, (спикер Совфеда Валентина) Матвиенко, (спикер Госдумы Вячеслав) Володин, (экс-премьер Дмитрий) Медведев, (глава кремлевской администрации Антон) Вайно, (секретарь Совбеза Николай) Патрушев, (и.о. главы МВД Владимир) Колокольцев, (и.о. главы Минобороны Сергей) Шойгу, (глава ФСБ Александр) Бортников и (спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей) Иванов", - рассказал Песков.
Традиционно, по словам пресс-секретаря президента, обсуждались актуальные текущие вопросы социально-экономического развития России.
"Президент Путин также информировал участников совещания о своем участии во вчерашней международной конференции по Ливии в Берлине, а также о целом ряде двусторонних контактов, которые состоялись у главы государства на полях этой конференции", - отметил Песков.
Позже у Путина запланированы внутренние встречи и совещания, уточнил он.
Песков также пояснил, что совещание с постоянными членами Совбеза было оперативным. На вопрос журналиста, является ли СБ общественным органом власти или государственным, Песков ответил, что Совбез - не общественный орган власти и всегда был государственным.
"Нет, это не общественный орган власти... Постоянные члены Совета безопасности - они, собственно, формализуются и назначаются указами главы государства", - сказал Песков.
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