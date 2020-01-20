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Туризм
2020-01-20T16:43+0300
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На Ибице и Майорке система "все включено" станет безалкогольной
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РИА Новости

На Ибице и Майорке система "все включено" станет безалкогольной

16:43 20.01.2020
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© AFP 2019 / Jaime ReinaУчастники фестиваля Correfoc в Пальма-де-Мальорке, Испания
Участники фестиваля Correfoc в Пальма-де-Мальорке, Испания
© AFP 2019 / Jaime Reina
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Балеарские острова стали первым туристическим направлением в Европе, где законодательно запретили нелимитированный алкоголь в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает АТОР.
В туристических зонах Плая де Пальма и Магалуф на Майорке и в Сан-Антонио постояльцам гостиниц предложат не более трех алкогольных напитков, при этом спиртное должно оплачиваться отдельно.
Наряду с этим в барах, ресторанах и отелях запрещаются различные акции по стимулированию потребления алкоголя ("счастливые часы", "два напитка по цене одного" и другие), экскурсии по питейным заведениям, рекламу алкоголя и автоматы, продающие спиртные напитки. Изменится и график работы местных магазинов: с 21:30 до 8:00 продажа спиртного в них будет запрещена.
Ограничения коснулись и различных вечеринок, в том числе и на яхтах, где спиртное предлагалось в больших количествах. Выдача лицензий на открытие баров и организацию вечеринок на воде приостановлена на два года.
Отелям и заведениям общепита, которые не проинформируют своих клиентов о действующих ограничениях по спиртному, продолжат рекламировать алкоголь или предлагать мероприятия, с ним связанные, грозят серьезные штрафы: от шести до 600 тысяч евро.
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Кроме того, в зависимости от возникающих обстоятельств, учреждение могут закрыть на срок до трех лет.
По замыслу балеарских властей, запрет на широкую продажу алкоголя, который будет действовать в течение пяти лет, простимулирует продвижение местных курортов "в статусе качественного международного направления".
Под действие нового антиалкогольного закона не попадают договоры туроператоров с отелями, подписанные до середины января 2020 года.
Клиенты таких туристических компаний будут получать положенные им напитки по системе all inclusive в полном объеме.
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