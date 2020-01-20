На Ибице и Майорке система "все включено" станет безалкогольной

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Балеарские острова стали первым туристическим направлением в Европе, где законодательно запретили нелимитированный алкоголь в отелях, работающих по системе "все включено", Балеарские острова стали первым туристическим направлением в Европе, где законодательно запретили нелимитированный алкоголь в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает АТОР.

В туристических зонах Плая де Пальма и Магалуф на Майорке и в Сан-Антонио постояльцам гостиниц предложат не более трех алкогольных напитков, при этом спиртное должно оплачиваться отдельно.

Наряду с этим в барах, ресторанах и отелях запрещаются различные акции по стимулированию потребления алкоголя ("счастливые часы", "два напитка по цене одного" и другие), экскурсии по питейным заведениям, рекламу алкоголя и автоматы, продающие спиртные напитки. Изменится и график работы местных магазинов: с 21:30 до 8:00 продажа спиртного в них будет запрещена.

Ограничения коснулись и различных вечеринок, в том числе и на яхтах, где спиртное предлагалось в больших количествах. Выдача лицензий на открытие баров и организацию вечеринок на воде приостановлена на два года.

Отелям и заведениям общепита, которые не проинформируют своих клиентов о действующих ограничениях по спиртному, продолжат рекламировать алкоголь или предлагать мероприятия, с ним связанные, грозят серьезные штрафы: от шести до 600 тысяч евро.

Кроме того, в зависимости от возникающих обстоятельств, учреждение могут закрыть на срок до трех лет.

По замыслу балеарских властей, запрет на широкую продажу алкоголя, который будет действовать в течение пяти лет, простимулирует продвижение местных курортов "в статусе качественного международного направления".

Под действие нового антиалкогольного закона не попадают договоры туроператоров с отелями, подписанные до середины января 2020 года.