В Берлине попробуют фуа-гра из Калининграда

"Гости международной выставки "Зеленая неделя" могут попробовать салат с утиной грудкой в медовом соусе, фуа-гра калининградского производства под соусом из шампанского на хрустящем багете, вяленую оленину с грушей, форшмак из кильки и селедки на финском хлебе, мини-канапе с балтийским угрем, канапэ с килькой и лимонным маслом на галицком хлебе, шпроты с луковым вареньем", - говорится в сообщении.