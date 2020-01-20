В Берлине попробуют фуа-гра из Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 20 янв - РИА Новости. Гостей международной агропромышленной выставки "Зеленая неделя", которая проходит в столице Германии, угостят калининградскими деликатесами, такими как фуа-гра, вяленая оленина и форшмак из балтийской кильки, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
Отмечается, что важной частью агропродовольственного форума в Берлине является дегустация, в рамках которой у посетителей есть возможность попробовать продукты питания из разных стран мира, посмотреть кулинарные шоу. Калининградские кулинары предлагают посетителям регионального стенда порядка 20 наименований блюд, приготовленных из продукции, произведенной в области.
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"Гости международной выставки "Зеленая неделя" могут попробовать салат с утиной грудкой в медовом соусе, фуа-гра калининградского производства под соусом из шампанского на хрустящем багете, вяленую оленину с грушей, форшмак из кильки и селедки на финском хлебе, мини-канапе с балтийским угрем, канапэ с килькой и лимонным маслом на галицком хлебе, шпроты с луковым вареньем", - говорится в сообщении.
Всего за время работы выставки планируется приготовить для посетителей калининградского стенда около 8 тысяч порций.
Международная торговая выставка пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства "Зеленая неделя" проходит в Берлине в 85-й раз с 17 по 26 января. Выставка знакомит с полным спектром продукции отрасли, ее новейшими тенденциями развития, предусмотрена обширная деловая программа. Россия представляет на форуме экспозицию площадью свыше 5 тысяч квадратных метров, достижения АПК представляют 18 российских регионов.
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