Эксперт оценил идею продажи "красивых" номеров через госуслуги

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев прокомментировал проект постановления правительства, позволяющий физическим лицам резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Он отметил, что такое решение станет интересным не только для водителей, но и для тех людей, кто не управляет автомобилем, но владеет им. По его словам, подобная система работает в ряде стран и показала свою эффективность.
"Поэтому идея абсолютно нормальна, доверие к ней есть", — сказал Канаев в комментарии RT.
Он добавил, что при таком развитии событий аккредитация, аттестация и выдача лицензий будут проходить под государственным контролем.
Как сообщалось ранее, автовладельцы смогут закрепить за собой номер с желаемым сочетанием букв и цифр на сайте госуслуг. При этом за понравившийся знак придется либо заплатить повышенную госпошлину, размер которой пропишут в Налоговом кодексе, либо победить в торгах.
19 ноября 2019, 14:33Автоэксперты рассказали о нюансах легальной продажи "красивых" номеров