В Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине

"Позитивно оценивает. Сделан очень важный шаг в сторону эвентуального урегулирования. Теперь работа, опираясь на этот первый важный шаг, будет продолжена уже под эгидой ООН", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как Кремль оценивает итоги Берлинской конференции.