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В Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине
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РИА Новости

В Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине

14:01 20.01.2020 (обновлено: 14:07 20.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
 Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Кремле позитивно расценивают конференцию по Ливии в Берлине, сделан важный шаг в сторону урегулирования, теперь работу продолжат под эгидой ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Позитивно оценивает. Сделан очень важный шаг в сторону эвентуального урегулирования. Теперь работа, опираясь на этот первый важный шаг, будет продолжена уже под эгидой ООН", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как Кремль оценивает итоги Берлинской конференции.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время встречи
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В столице Германии в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
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Конференция по Ливии в БерлинеДмитрий ПесковЛивияБерлин (город)В мире
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