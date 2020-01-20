В Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Кремле позитивно расценивают конференцию по Ливии в Берлине, сделан важный шаг в сторону урегулирования, теперь работу продолжат под эгидой ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Позитивно оценивает. Сделан очень важный шаг в сторону эвентуального урегулирования. Теперь работа, опираясь на этот первый важный шаг, будет продолжена уже под эгидой ООН", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как Кремль оценивает итоги Берлинской конференции.
В столице Германии в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.