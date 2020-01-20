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Фермеры возобновили акцию протеста у правительства Армении
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РИА Новости

Фермеры возобновили акцию протеста у правительства Армении

13:57 20.01.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Ереване
Сотрудники полиции в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудники полиции в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 янв – РИА Новости. Армянские фермеры возобновили в понедельник акцию протеста у здания правительства в Ереване, требуя снять ограничение на забой скота, передает корреспондент РИА Новости.
С 15 января в Армении вступило в силу требование, согласно которому фермеры могут продавать мясо только в случае забоя скота в специально оборудованных бойнях.
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"Мы не согласны с обязательным забоем скота в бойнях, у нас нет возможности транспортировать животных, платить за забой. Из-за новых требований мы понесем финансовые убытки", - сказал один из участников акции. По его словам, они требуют разрешить забой скота в фермерских хозяйствах при ветеринарном надзоре.
Другой участник заявил, что фермеры намерены проводить подобные акции ежедневно и пойдут на блокирование автотрасс, в том числе дороги, связывающей Армению с Грузией.
Участники акции попытались несколько раз перекрыть прилегающую к зданию правительства улицу Тигран Мец, но эти попытки пресекались полицией.
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