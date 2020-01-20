Фермеры возобновили акцию протеста у правительства Армении

ЕРЕВАН, 20 янв – РИА Новости. Армянские фермеры возобновили в понедельник акцию протеста у здания правительства в Армянские фермеры возобновили в понедельник акцию протеста у здания правительства в Ереване , требуя снять ограничение на забой скота, передает корреспондент РИА Новости.

С 15 января в Армении вступило в силу требование, согласно которому фермеры могут продавать мясо только в случае забоя скота в специально оборудованных бойнях.

"Мы не согласны с обязательным забоем скота в бойнях, у нас нет возможности транспортировать животных, платить за забой. Из-за новых требований мы понесем финансовые убытки", - сказал один из участников акции. По его словам, они требуют разрешить забой скота в фермерских хозяйствах при ветеринарном надзоре.

Другой участник заявил, что фермеры намерены проводить подобные акции ежедневно и пойдут на блокирование автотрасс, в том числе дороги, связывающей Армению с Грузией.