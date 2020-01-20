Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T13:57+0300
https://ria.ru/20200120/1563630176.html
В мэрии Омска отрицают, что дорожники вывозили снег на кладбище
https://cdn24.img.ria.ru/images/150837/94/1508379402_0:9:2732:1546_1036x0_80_0_0_54c2786ba2ada96f32aeae9f5164549f.jpg
РИА Новости

В мэрии Омска отрицают, что дорожники вывозили снег на кладбище

13:57 20.01.2020
2765
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУлица Омска, засыпанная снегом
Улица Омска, засыпанная снегом
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Улица Омска, засыпанная снегом. Архивное фото
ОМСК, 20 янв - РИА Новости. Администрация Омска в понедельник отвергла обвинения жительницы города, которая утверждает, что транспорт городского департамента вывозит снег не на полигон, а на одно из местных кладбищ.
Поводом для сообщения стал видеоролик в соцсети "ВКонтакте", размещённый 20 января. Жительница Омска попросила администрацию города обратить внимание на грузовик, который, по её словам, регулярно вывозит снег к Старо-Северному кладбищу в черте Омска. За кадром женщина заявила, что опасается затопления весной дачных участков. На записи видно, как "Камаз" с госномерами Н 946 УН 55 едет по заснеженной дороге. Автор видео к записи призвала принять меры.
Уборка снега на улицах Томска
9 апреля 2019, 09:19
Челябинскому чиновнику сделали замечание за вывоз снега на берег озера
В администрации Омска в ответ сообщили, что на балансе департамента городского хозяйства, ответственного за уборку снега, нет грузовика с такими госномерами. Администрация обратилась в ГИБДД Омской области с просьбой проверить владельца "Камаза".
"Этот грузовик не принадлежит и субподрядчикам департамента дорожного хозяйства (которые привлекаются дополнительно для вывоза снега - ред.). Дорожные службы вывозят снег исключительно на специализированные полигоны, так как передвижение дорожной техники строго контролируется и при оценке работ учитываются только те объемы снега, которые были приняты официально", - сообщили в пресс-центре мэрии.
Водитель "Камаза" отрицает, что вывозил снег на Старо-Северное кладбище. "Я просто ехал мимо", - утверждает житель Омска, связаться с которым РИА Новости удалось по номеру телефона, указанному на кабине грузовика.
В Омске, по данным мэрии города, работают шесть свалок снега.
110002
Обсудить 0
ОмскПроисшествия
Рекомендуем
Пожар в многоквартирном жилом доме в Новом Уренгое
Росгвардеец на Ямале спас ребенка, вытащив его из окна горящего дома
Сотрудники ФСБ России
Жителю Крыма предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии извинился за призыв "мочить" журналистов
Автомобиль Следственного комитета РФ у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек. 20 января 2020
УК рассказала о нарушениях в пермском отеле, где погибли пять человек
Президент Чехии Милош Земан во время выступления в Европарламенте
Президент Чехии назвал Путина сильным политиком
Игорь Краснов
Путин внес кандидатуру замглавы СК на должность генпрокурора
Заседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию
Рабочая группа внесла предложения по изменениям в Конституцию
Паспорт гражданина США, выданный новорожденному ребенку
Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Ростех создаст авиакомпанию, эксплуатирующую только российскую технику
Змея в туалете жительницы Тулы
Жительница Тулы обнаружила у себя в туалете змею
Актриса Наталья Бочкарева в Преображенском суде Москвы
Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков
Спасатели КГКУ ЦОД поселка Оссора обнаружили снегоходчика, который заблудился в условиях непогоды. 20 января 2020
Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе
Число Пи
Решение школьной задачи по математике вызвало споры в Сети
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию
Государственный регистрационный знак транспортного средства
Россияне смогут покупать "красивые" номера через портал госуслуг
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
00:34Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
Лента новостейМолния