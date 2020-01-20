В мэрии Омска отрицают, что дорожники вывозили снег на кладбище

ОМСК, 20 янв - РИА Новости. Администрация Администрация Омска в понедельник отвергла обвинения жительницы города, которая утверждает, что транспорт городского департамента вывозит снег не на полигон, а на одно из местных кладбищ.

Поводом для сообщения стал видеоролик в соцсети "ВКонтакте", размещённый 20 января. Жительница Омска попросила администрацию города обратить внимание на грузовик, который, по её словам, регулярно вывозит снег к Старо-Северному кладбищу в черте Омска. За кадром женщина заявила, что опасается затопления весной дачных участков. На записи видно, как "Камаз" с госномерами Н 946 УН 55 едет по заснеженной дороге. Автор видео к записи призвала принять меры.

В администрации Омска в ответ сообщили, что на балансе департамента городского хозяйства, ответственного за уборку снега, нет грузовика с такими госномерами. Администрация обратилась в ГИБДД Омской области с просьбой проверить владельца "Камаза".

"Этот грузовик не принадлежит и субподрядчикам департамента дорожного хозяйства (которые привлекаются дополнительно для вывоза снега - ред.). Дорожные службы вывозят снег исключительно на специализированные полигоны, так как передвижение дорожной техники строго контролируется и при оценке работ учитываются только те объемы снега, которые были приняты официально", - сообщили в пресс-центре мэрии.

Водитель "Камаза" отрицает, что вывозил снег на Старо-Северное кладбище. "Я просто ехал мимо", - утверждает житель Омска, связаться с которым РИА Новости удалось по номеру телефона, указанному на кабине грузовика.