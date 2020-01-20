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Культура
2020-01-20T13:50+0300
https://ria.ru/20200120/1563629863.html
В Италии выпустили почтовую марку к 100-летию Федерико Феллини
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РИА Новости

В Италии выпустили почтовую марку к 100-летию Федерико Феллини

13:50 20.01.2020
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© AP Photo / Heinrich Sanden jr.Итальянский кинорежиссер Федерико Феллини с женой актрисой Джульеттой Мазиной во время прибытия на Международный кинофестиваль в Берлине, 27 июня 1958
Итальянский кинорежиссер Федерико Феллини с женой актрисой Джульеттой Мазиной во время прибытия на Международный кинофестиваль в Берлине, 27 июня 1958
© AP Photo / Heinrich Sanden jr.
Итальянский кинорежиссер Федерико Феллини с женой актрисой Джульеттой Мазиной во время прибытия на Международный кинофестиваль в Берлине, 27 июня 1958. Архивное фото
РИМ, 20 янв - РИА Новости, Сергей Старцев. Почтовая марка к 100-летию со дня рождения классика мирового кинематографа, выдающегося кинорежиссера Федерико Феллини в понедельник выпущена в обращение в Италии.
На марке воспроизведен автопортрет маэстро из так называемой "Книги сновидений", в которую Феллини записывал и зарисовывал свои сны и фантазии на протяжении 30 лет с начала 1960-х годов. В верхней части марки размещена надпись: Federico Fellini 1920-1993.
По информации министерства экономического развития Италии, почтовая марка размером 30х40 мм и номиналом В (1,1 евро) выпущена тиражом 500 тысяч экземпляров. В понедельник в родном городе режиссера Римини будет производиться специальное гашение нового знака почтовой оплаты.
Будущий обладатель пяти премий "Оскар" и "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, Феллини родился 20 января 1920 года в семье коммивояжера в городе Римини на побережье Адриатического моря. К 100-летию со дня рождения классика мирового кинематографа приурочена большая программа памятных мероприятий, которые будут проводиться на Апеннинах в течение всего 2020 года.
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В настоящее время в залах многих итальянских кинотеатров проводится ретроспектива, в рамках которой показываются пять фильмов Феллини - "Белый шейх", "Маменькины сынки", "Сладкая жизнь", "Восемь с половиной" и "Амаркорд". Все киноленты демонстрируются в отреставрированном виде.
Центром памятных мероприятий по случаю юбилея Феллини станет Римини. В понедельник вечером на главной городской площади Кавур будет разрезан огромный торт, сделанный в честь великого земляка кондитером Роберто Риналдини. После этого в местном Театре Галли состоится концерт "С днем рождения, Федерико!", на котором будет исполнена чарующая музыка из фильмов Феллини.
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