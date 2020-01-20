Американский певец Дэвид Олни умер на сцене во время концерта

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Певец и композитор Дэвид Олни умер на сцене прямо во время выступления, . Певец и композитор Дэвид Олни умер на сцене прямо во время выступления, сообщает NME.

По всей видимости, на концерте в Санта-Роса-Бич во Флориде с 71-летним исполнителем случился сердечный приступ. В реанимационных мероприятиях принял участие врач, который оказался одним из слушателей, но они не помогли.

Эми Ригби, выступавшая вместе с Олни, написала в Facebook: "Умер прекрасный человек, легенда, поэт и композитор. В середине третьей песни он остановился, извинился и закрыл глаза".

"Он сидел неподвижно, с прямой спиной, в своей крутейшей шляпе, <…> с гитарой, сначала всем показалось, что он просто сделал паузу", — добавила она.

Чуть раньше в день своей смерти Олни записал акустическую сессию на радиостанции WUWF 88.1. Ее выложили в Сеть.