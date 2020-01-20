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Американский певец Дэвид Олни умер на сцене во время концерта
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РИА Новости

Американский певец Дэвид Олни умер на сцене во время концерта

13:50 20.01.2020 (обновлено: 15:06 20.01.2020)
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CC BY 2.0 / Bob Muller / David OlneyАмериканский певец Дэвид Олни
Американский певец Дэвид Олни
CC BY 2.0 / Bob Muller / David Olney
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Певец и композитор Дэвид Олни умер на сцене прямо во время выступления, сообщает NME.
По всей видимости, на концерте в Санта-Роса-Бич во Флориде с 71-летним исполнителем случился сердечный приступ. В реанимационных мероприятиях принял участие врач, который оказался одним из слушателей, но они не помогли.

Эми Ригби, выступавшая вместе с Олни, написала в Facebook: "Умер прекрасный человек, легенда, поэт и композитор. В середине третьей песни он остановился, извинился и закрыл глаза".

"Он сидел неподвижно, с прямой спиной, в своей крутейшей шляпе, <…> с гитарой, сначала всем показалось, что он просто сделал паузу", — добавила она.
Чуть раньше в день своей смерти Олни записал акустическую сессию на радиостанции WUWF 88.1. Ее выложили в Сеть.
Музыкант был известным представителем американского фолк-рока, он выпустил более 20 альбомов.
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