Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T15:33+0300
https://ria.ru/20200120/1563629724.html
В Перми ввели режим ЧС после гибели пятерых человек в отеле
https://cdn24.img.ria.ru/images/156362/92/1563629212_0:185:3071:1912_1036x0_80_0_0_290a142d2d019cfcb04fc198d3d98a54.jpg
РИА Новости

В Перми ввели режим ЧС после гибели пятерых человек в отеле

13:49 20.01.2020 (обновлено: 15:33 20.01.2020)
9259
© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов РФ и медицинские работники у мини-отеля "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Сотрудники правоохранительных органов РФ и медицинские работники у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
УФА, 20 янв — РИА Новости. Глава Перми Дмитрий Самойлов ввел в городе режим чрезвычайной ситуации после прорыва трубы в мини-отеле "Карамель", где погибли пять человек, сообщает пресс-служба мэрии.
В результате аварии без горячей воды и отопления остаются 20 зданий, в том числе жилые дома, музыкальная школа, детский сад и клиническая инфекционная больница. По информации краевого Министерства ЖКХ, восстановить подачу теплоносителя планируют к 12 часам ночи. На месте дежурят аварийно-восстановительные бригады.
Вход в мини-отель Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Вчера, 12:01Сказано в эфире
"Узкий коридор, комнаты небольшие". Очевидец о мини-отеле в Перми
В доме, где прорвалась труба, отключили отопление, газ, горячую воду и электричество.

"Специалисты администрации района проводят поквартирный обход, чтобы установить, насколько серьезно пострадали жилые помещения. В подвале дома продолжаются следственные действия. <...> Режим ЧС в городе введен с 06:50 (04:50 мск) до особого распоряжения для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края", — добавили в городской администрации.

Авария в мини-отеле "Карамель"

Инцидент произошел в ночь на понедельник в Индустриальном районе, на улице Советской Армии, 21. Тела пяти человек, в том числе одного ребенка, нашли после того, как из помещения откачали кипяток. Еще трое пострадавших доставлены в больницу с поражением 15-35% тела. Во время ликвидации последствий ЧП ожоги также получили двое спасателей, но им госпитализация не потребовалась.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Как заявили в управляющей компании, мини-отель располагался в подвале и не имел эвакуационного выхода.
Власти пообещали оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.
Прорыв трубы в отеле в Перми: кадры МЧС России
Вчера, 09:19
Опубликовано видео с места прорыва трубы в пермском мини-отеле
015772520
Обсудить 3
ЧП с прорывом трубы в пермском отелеПермьПроисшествия
Рекомендуем
Юрий Чайка
Генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост
Прорыв трубы в отеле в Перми: кадры МЧС России
Опубликовано видео с места прорыва трубы в пермском отеле
Поэт и музыкант, лидер рок-группы Аквариум Борис Гребенщиков во время концерта в Зеленом театре на ВДНХ
Индийская полиция сорвала концерт Бориса Гребенщикова
Автомобиль Следственного комитета России
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Сотрудники ФСБ России
Жителю Крыма предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Источник: Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии в Берлине
Американский певец Дэвид Олни
Американский певец Дэвид Олни умер на сцене во время концерта
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию
Президент США Дональд Трамп
Против президента США применили главное оружие. Его массово предают
Сотрудники спасательной службы у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек
Дети из затопленного отеля в Перми собирались на осмотр в больницу
Владимир Путин и Си Цзиньпин на Деловом форуме БРИКС в Бразилии
Неужели Россия переходит на китайскую модель?
Актриса Наталья Бочкарева в Преображенском суде Москвы
Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков
Государственный регистрационный знак транспортного средства
Россияне смогут покупать "красивые" номера через портал госуслуг
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Молодая семья на прогулке
"Известия": начислять маткапитал на первенца могут начать в марте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
00:34Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
Лента новостейМолния