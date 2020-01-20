В Перми ввели режим ЧС после гибели пятерых человек в отеле

Сотрудники правоохранительных органов РФ и медицинские работники у мини-отеля "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек

УФА, 20 янв — РИА Новости. Глава Глава Перми Дмитрий Самойлов ввел в городе режим чрезвычайной ситуации после прорыва трубы в мини-отеле "Карамель", где погибли пять человек, сообщает пресс-служба мэрии.

В результате аварии без горячей воды и отопления остаются 20 зданий, в том числе жилые дома, музыкальная школа, детский сад и клиническая инфекционная больница. По информации краевого Министерства ЖКХ, восстановить подачу теплоносителя планируют к 12 часам ночи. На месте дежурят аварийно-восстановительные бригады.

В доме, где прорвалась труба, отключили отопление, газ, горячую воду и электричество.

"Специалисты администрации района проводят поквартирный обход, чтобы установить, насколько серьезно пострадали жилые помещения. В подвале дома продолжаются следственные действия. <...> Режим ЧС в городе введен с 06:50 (04:50 мск) до особого распоряжения для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края", — добавили в городской администрации.

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Авария в мини-отеле "Карамель"

Инцидент произошел в ночь на понедельник в Индустриальном районе, на улице Советской Армии, 21. Тела пяти человек, в том числе одного ребенка, нашли после того, как из помещения откачали кипяток. Еще трое пострадавших доставлены в больницу с поражением 15-35% тела. Во время ликвидации последствий ЧП ожоги также получили двое спасателей, но им госпитализация не потребовалась.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. Как заявили в управляющей компании, мини-отель располагался в подвале и не имел эвакуационного выхода.