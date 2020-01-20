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Суд оставил под стражей фигурантов дела о пожаре в хабаровском лагере
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РИА Новости

Суд оставил под стражей фигурантов дела о пожаре в хабаровском лагере

13:46 20.01.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
ХАБАРОВСК, 20 янв - РИА Новости. Хабаровский краевой суд оставил под стражей владельца горнолыжного комплекса "Холдоми" Виталия Бурлакова, обвиняемого по делу о пожаре с гибелью детей, меры пресечения также оставлены без изменения для директора лагеря Максима Кузнецова и начальника отдела МЧС Эдуарда Новгородцева, сообщил РИА Новости адвокат Бурлакова Алексей Козлов.
В ночь на 23 июля 2019 года в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар. В лагере находились 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка. Были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков, которому принадлежит лагерь "Холдоми". Начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУМЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев находится под домашним арестом. Меры пресечения для обвиняемых продлевались неоднократно, в последний раз - в декабре 2019 года до конца марта 2020 года.
"Суд рассмотрел апелляционные жалобы и оставил без изменения меру пресечения Виталию Бурлакову, он останется под стражей до 23 марта. По решению суда останется под стражей Максим Кузнецов, а Эдуард Новгородцев - под домашним арестом", - сказал Козлов.
Кузнецов и Бурлаков обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, Новгородцев - в халатности.
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
25 ноября 2019, 08:16
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровскСолнечный районРоссияХабаровский крайОбщество
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