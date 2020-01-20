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На теле погибшего экс-главы СНБ Армении не нашли следов насилия
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РИА Новости

На теле погибшего экс-главы СНБ Армении не нашли следов насилия

13:39 20.01.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Армении
Сотрудники полиции в Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудники полиции в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 янв – РИА Новости. Специалисты не обнаружили следов насилия на теле бывшего директора Службы нацбезопасности Георгия Кутояна, скончавшегося на минувшей неделе от огнестрельного ранения, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян.
Ранее Арутюнян сообщила, что тело Кутояна было обнаружено 17 января в квартире в Ереване. Начальник управления по расследованию особо важных дел СК Артур Меликян заявил журналистам, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства", рассматривается и версия убийства.
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"При внешнем осмотре следов насилия на теле Кутояна обнаружено не было", - сказала Арутюнян. По ее словам, сейчас проводятся дополнительные экспертизы для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее генеральный прокурор Армении Артур Давтян сообщил журналистам, что многочисленные сведения, полученные в ходе предварительного следствия, свидетельствуют о самоубийстве Кутояна, "но будут досконально проверены все версии" Он также пообещал, что возглавляемое им ведомство, используя весь свой инструментарий, установит все причины и обстоятельства трагедии, обеспечит проверку всех версий в ходе всестороннего, полного и объективного расследования. По его словам, весь процесс расследования будет максимально прозрачным.
Кутоян был назначен директором СНБ в 2016 году в возрасте 35 лет. Возглавлял ведомство до мая 2018 года.
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Следственный комитет РФЕреванАрменияВ мире
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