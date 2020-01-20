Лукашенко назначил нового министра обороны Белоруссии

МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром обороны республики Виктора Хренина, работавшего командующим войсками Западного оперативного командования вооруженных сил, сообщает Sputnik Беларусь . Президентназначил министром обороны республики Виктора Хренина, работавшего командующим войсками Западного оперативного командования вооруженных сил, сообщает

"Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня рассмотрел кадровые вопросы и принял решение о назначении новых министра обороны и начальника Генерального штаба вооруженных сил… Пост руководителя военного ведомства займет генерал-майор Виктор Хренин, который являлся командующим войсками Западного оперативного командования", - говорится в сообщении агентства.

По его данным, начальником Генерального штаба назначен генерал-майор Александр Вольфович, до этого работавший первым замначальника Генштаба.

Как отметил Лукашенко, кандидаты на должности министра обороны и начальника Генштаба рассматривались несколько месяцев. По словам главы государства, белорусской стороне "очень важно сейчас поднять значимость войск".

"И Хренин, и Вольфович - это люди одного калибра, люди подготовленные. Я внимательно изучал их биографии: они параллельно прошли тот же путь. Я всегда дотошно смотрю, были ли "на земле". Они и взводами командовали, и ротный опыт, и батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно. Я думаю, что они найдут взаимопонимание. Иначе и быть не может в белорусской армии. Если понимания нет, значит, и людей там не должно быть таких", - сказал Лукашенко.

Президент добавил, что перед назначением кандидатов изучались и отрицательные заключения по ним. Однако всех он охарактеризовал как людей подготовленных и преданных Белоруссии, "которые не мыслят своей жизни без этого куска земли". "Думаю, у нас общие цели. Перед нами стоят общие задачи, и мы должны будем их решать", - резюмировал он.

Лукашенко также обратил внимание, что Вольфович уже обладает прекрасным опытом работы в Генштабе, о нем отзываются как об очень хорошем практике. Президент признался, что "счел необходимым не дергать его оттуда". "Я, конечно, не созрел для того, чтобы реформировать армию таким образом, чтобы министр обороны какими-то представительскими функциями обладал, а начальник штаба был фактически руководителем армии. Я думаю, что единоначалие для нас нормально: у нас компактная, не такая большая и не малая армия. Нам не надо ломать здесь структуру управления, но общий язык надо находить", - добавил глава республики.