Мордашов заявил о планах создать в России аналог Amazon

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Алексей Мордашов планирует создать экосистему на базе активов в потребительском секторе, заявил сам предприниматель в интервью агентству Блумберг

"У нас есть ряд инвестиций, которые связаны со сферой потребностей человека: образование, медицина, путешествия и ретейл. Мы думаем о создании экосистемы на основе этих активов — вроде Amazon", — сказал бизнесмен.

Он добавил, что каждое из этих направлений "находится на пороге великих перемен".

Компания Мордашова "Севергрупп" владеет крупнейшим в России онлайн-гипермаркетом продуктов питания "Утконос", а также 77,99 процента в капитале "Ленты" — одной из крупнейших розничных сетей страны.

Агентство отмечает, что Мордашов хочет перефокусировать бизнес "Ленты" в сторону онлайн-продаж и быстрой доставки с сохранением бизнеса гипермаркетов. Для этого планируется использование технологий "Утконоса"; в будущем, по словам бизнесмена, возможно слияние двух компаний.

Семья Мордашова также владеет 24,95 процента в капитале европейского туроператора TUI AG. Кроме того, "Севергрупп" владеет сетями медицинских клиник "Скандинавия" и "Скандинавия АВА-ПЕТЕР", участвует в ряде проектов в сфере образования.

Блумберг отмечает, что ранее бизнесмен допускал увеличение доли в TUI AG до 30 процентов, однако сейчас таких планов нет.