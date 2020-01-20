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Мордашов заявил о планах создать в России аналог Amazon
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РИА Новости

Мордашов заявил о планах создать в России аналог Amazon

13:32 20.01.2020 (обновлено: 14:41 20.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредприниматель Алексей Мордашов
Предприниматель Алексей Мордашов
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Предприниматель Алексей Мордашов. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Алексей Мордашов планирует создать экосистему на базе активов в потребительском секторе, заявил сам предприниматель в интервью агентству Блумберг.

"У нас есть ряд инвестиций, которые связаны со сферой потребностей человека: образование, медицина, путешествия и ретейл. Мы думаем о создании экосистемы на основе этих активов — вроде Amazon", — сказал бизнесмен.

Он добавил, что каждое из этих направлений "находится на пороге великих перемен".
Компания Мордашова "Севергрупп" владеет крупнейшим в России онлайн-гипермаркетом продуктов питания "Утконос", а также 77,99 процента в капитале "Ленты" — одной из крупнейших розничных сетей страны.
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Агентство отмечает, что Мордашов хочет перефокусировать бизнес "Ленты" в сторону онлайн-продаж и быстрой доставки с сохранением бизнеса гипермаркетов. Для этого планируется использование технологий "Утконоса"; в будущем, по словам бизнесмена, возможно слияние двух компаний.
Семья Мордашова также владеет 24,95 процента в капитале европейского туроператора TUI AG. Кроме того, "Севергрупп" владеет сетями медицинских клиник "Скандинавия" и "Скандинавия АВА-ПЕТЕР", участвует в ряде проектов в сфере образования.
Блумберг отмечает, что ранее бизнесмен допускал увеличение доли в TUI AG до 30 процентов, однако сейчас таких планов нет.
В то же время Мордашов указал, что туроператор может заняться строительством отелей.
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Алексей МордашовРоссияЭкономика
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