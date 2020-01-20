Минтруд сообщил о снижении числа официально безработных россиян

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Число официально безработных россиян, по данным на 15 января, снизилось на 1,1% по сравнению с аналогичной датой 2019 года, сообщила пресс-служба Число официально безработных россиян, по данным на 15 января, снизилось на 1,1% по сравнению с аналогичной датой 2019 года, сообщила пресс-служба Минтруда

"На 15 января 2020 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 663,3 тысячи человек, что по сравнению с аналогичной датой 2019 года меньше на 1,1%. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 670,6 тысячи человек", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, на 15 января 2020 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 0,9% от численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет. Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона единиц.