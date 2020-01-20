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Минтруд сообщил о снижении числа официально безработных россиян
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РИА Новости

Минтруд сообщил о снижении числа официально безработных россиян

13:27 20.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНа ярмарке вакансий в Центре занятости населения в Казани
На ярмарке вакансий в Центре занятости населения в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
На ярмарке вакансий в Центре занятости населения в Казани. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Число официально безработных россиян, по данным на 15 января, снизилось на 1,1% по сравнению с аналогичной датой 2019 года, сообщила пресс-служба Минтруда.
"На 15 января 2020 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 663,3 тысячи человек, что по сравнению с аналогичной датой 2019 года меньше на 1,1%. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 670,6 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
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По оперативным данным, на 15 января 2020 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 0,9% от численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет. Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона единиц.
Как уточнили в Минтруде, суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 101 857 человек.
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