Oxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, говорится в Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, говорится в докладе объединения по борьбе с бедностью Oxfam

Если взять все население планеты, то один процент наиболее богатых людей в совокупности владеет состоянием, превышающим достаток 6,9 миллиарда человек, заявили в организации.

Авторы доклада также подсчитали, что совокупный капитал 22 богатейших мужчин равен состоянию всех женщин Африки

В документе отмечается, что в основе такого неравенства лежит "ущербная и сексистская экономическая система", а количество миллиардеров в мире за прошедшее десятилетие удвоилось.