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Oxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
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РИА Новости

Oxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

13:26 20.01.2020 (обновлено: 14:00 20.01.2020)
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© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары
© Depositphotos / VadimVasenin
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, говорится в докладе объединения по борьбе с бедностью Oxfam.
Если взять все население планеты, то один процент наиболее богатых людей в совокупности владеет состоянием, превышающим достаток 6,9 миллиарда человек, заявили в организации.
Авторы доклада также подсчитали, что совокупный капитал 22 богатейших мужчин равен состоянию всех женщин Африки.
В документе отмечается, что в основе такого неравенства лежит "ущербная и сексистская экономическая система", а количество миллиардеров в мире за прошедшее десятилетие удвоилось.
По последним оценкам ООН, численность населения Земли сейчас составляет 7,7 миллиарда человек.
Доллары США
1 октября 2019, 10:18
Российские миллиардеры с января стали богаче на 30,6 миллиарда долларов
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OxfamАфрикаВ мире
Популярные комментарии
О миллиардерах всего мира, что нам говорить, а вот где самые богатые люди в России стоит. В правительстве России и у тех бизнесменов кто в доле с ними. А откуда у них такие деньги? Воруют они у своего народа. Вот кого вы выбрали Россияне.
20 января, 13:52
DjDima j
3302406
Мне кажется, что весомый вклад в это достижение внесла Россия, где упорно не хотят вводить прогрессивную шкалу подоходного налога, а богатые продолжают грабить итак нищих. Без распределения материальных ценностей между членами общества или путём эволюции, что предпочтительнее, либо путём революции, не обойтись. И чем быстрее это произойдёт, тем с меньшими потерями среди населения.
20 января, 15:12
ВНВ. Нордман
1000102
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