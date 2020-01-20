Oxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Если взять все население планеты, то один процент наиболее богатых людей в совокупности владеет состоянием, превышающим достаток 6,9 миллиарда человек, заявили в организации.
Авторы доклада также подсчитали, что совокупный капитал 22 богатейших мужчин равен состоянию всех женщин Африки.
В документе отмечается, что в основе такого неравенства лежит "ущербная и сексистская экономическая система", а количество миллиардеров в мире за прошедшее десятилетие удвоилось.
По последним оценкам ООН, численность населения Земли сейчас составляет 7,7 миллиарда человек.
1 октября 2019, 10:18Российские миллиардеры с января стали богаче на 30,6 миллиарда долларов