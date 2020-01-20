В России перед Новым годом незаконно вырубили около десяти тысяч елей

"Лесными инспекторами было проведено более 42 тысяч рейдов, в ходе которых было выявлено 327 нарушений правил заготовки елей и деревьев других хвойных пород. Всего же, по данным территориальных подразделений Рослесхоза и региональных лесных ведомств, в предновогодние дни было незаконно срублено почти 10 тысяч деревьев", - говорится в сообщении.