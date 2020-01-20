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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2020-01-20T13:26+0300
https://ria.ru/20200120/1563628329.html
В России перед Новым годом незаконно вырубили около десяти тысяч елей
https://cdn21.img.ria.ru/images/156226/33/1562263342_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a4bad0e2cf3327c08fd354d71ce4146d.jpg
РИА Новости

В России перед Новым годом незаконно вырубили около десяти тысяч елей

13:26 20.01.2020
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© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкЗаготовка новогодних елок
Заготовка новогодних елок
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
Заготовка новогодних елок. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Почти 10 тысяч елей в преддверии новогодних праздников были вырублены незаконно, ущерб лесам составил свыше 18 миллионов рублей, говорится в пресс-релизе Рослесхоза.
"Лесными инспекторами было проведено более 42 тысяч рейдов, в ходе которых было выявлено 327 нарушений правил заготовки елей и деревьев других хвойных пород. Всего же, по данным территориальных подразделений Рослесхоза и региональных лесных ведомств, в предновогодние дни было незаконно срублено почти 10 тысяч деревьев", - говорится в сообщении.
Топор
2 августа 2019, 10:52Акценты
"Масштабный характер". Медведев оценил проблему незаконной вырубки лесаПремьер-министр России Дмитрий Медведев во время беседы с журналистами на острове Итуруп рассказал о поручениях относительно незаконной вырубки леса.
Отмечается, что ущерб, причиненный лесам, составил более 18 миллионов рублей. На нарушителей наложено 98 административных штрафов на общую сумму более полумиллиона рублей. В органы внутренних дел было направлено 129 материалов по фактам, имеющим признаки уголовного преступления.
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Новый год—2020РослесхозРоссияПроисшествия
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