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Туризм
2020-01-20T15:32+0300
https://ria.ru/20200120/1563628157.html
Россияне назвали необходимую сумму для отпуска своей мечты
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РИА Новости

Россияне назвали необходимую сумму для отпуска своей мечты

15:32 20.01.2020
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© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту
© Fotolia / NicoElNino
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Большинству опрошенных россиян хватит сотни тысяч рублей, чтобы отправиться в идеальное путешествие, свидетельствуют данные Aviasales.
Специалисты опросили 67 тысяч пользователей. 35 процентов признались, что для счастья им нужно 100 тысяч рублей.
Среди стран, куда путешественники отправились бы с этой суммой, — Япония, Великобритания, Португалия, США. Также респонденты выделили all inclusive в Турции. Кроме того, туристы мечтают посетить места в России, например, Байкал и Сочи.
Чуть меньше опрошенных (31 процент) проголосовали за вариант "миллион рублей". Некоторые мечтают отправиться с этой суммой в кругосветное путешествие, а кто-то — на ледоколе на Северный Полюс. Многие отметили, что хотели бы провести минимум три месяца в поездке и посетить как можно больше стран.
За 50 тысяч рублей проголосовали 19 процентов россиян. За эти деньги туристы мечтают побывать на музыкальных фестивалях в Европе, провести отпуск на море в Сочи и съездить на шопинг в Италию.
Однако, 15 процентам путешественников для отличного отдыха хватит и пяти тысяч рублей. Многие опрошенные уже опробовали на себе такой бюджетный туризм. Чтобы сэкономить, они использовали автостоп, находили бесплатное жилье через couchsurfing или жили в палатках.
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