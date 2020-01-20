Россияне назвали необходимую сумму для отпуска своей мечты

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Большинству опрошенных россиян хватит сотни тысяч рублей, чтобы отправиться в идеальное путешествие, свидетельствуют данные Aviasales.

Специалисты опросили 67 тысяч пользователей. 35 процентов признались, что для счастья им нужно 100 тысяч рублей.

Среди стран, куда путешественники отправились бы с этой суммой, — Япония, Великобритания, Португалия, США. Также респонденты выделили all inclusive в Турции. Кроме того, туристы мечтают посетить места в России, например, Байкал и Сочи.

Чуть меньше опрошенных (31 процент) проголосовали за вариант "миллион рублей". Некоторые мечтают отправиться с этой суммой в кругосветное путешествие, а кто-то — на ледоколе на Северный Полюс. Многие отметили, что хотели бы провести минимум три месяца в поездке и посетить как можно больше стран.

За 50 тысяч рублей проголосовали 19 процентов россиян. За эти деньги туристы мечтают побывать на музыкальных фестивалях в Европе, провести отпуск на море в Сочи и съездить на шопинг в Италию.