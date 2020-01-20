Минчанин, осквернивший памятник Пушкину, сам пришел в милицию

МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Подозреваемый в осквернении памятника поэту Подозреваемый в осквернении памятника поэту Александру Пушкину в Минске задержан, он пришел в милицию сам и признался в содеянном, сообщила в понедельник пресс-служба министерства внутренних дел Белоруссии

Ранее неизвестные раскрасили красной краской руки на памятнике Пушкину, установленном в сквере возле гостиницы "Беларусь". Посольство России в Белоруссии заявило, что отслеживает ситуацию с актом вандализма в отношении памятника, отметив, что инцидент вызывает огромное сожаление и недоумение. При этом в дипмиссии поблагодарили правоохранительные органы Белоруссии за оперативную реакцию, направленную на установление лиц, причастных к инциденту.

"Задержан минчанин, разрисовавший в Минске памятник… В воскресенье, 19 января, в Центральное РУВД столицы пришел 25-летний работающий минчанин и признался в том, что это именно он разрисовал памятник", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что "мотив своего поступка парень не пояснил, но рассказал о том, что спланировал свои действия заранее: продумал маршрут, купил три баллона с краской, а после ее нанесения на памятник закопал баллоны возле Цнянского водохранилища".

По данным пресс-службы, молодой человек ранее неоднократно нарушал законодательство и уже привлекался к ответственности. В настоящий момент с ним работают правоохранители, он задержан, следственными органами его действиям дана правовая оценка.

В понедельник белорусский оппозиционер, сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец сообщил в Facebook, что минская милиция задержала активиста не зарегистрированной в Белоруссии оппозиционной организации "Молодой фронт" Филиппа Шаврова по подозрению в осквернении памятника поэту Пушкину, а также в нанесении в Минске политических граффити. Пресс-служба "Молодого фронта" также распространила информацию о задержании своего активиста. По ее данным, он находится в изоляторе временного содержания в Минске. По информации Северинца, Шавров уже привлекался к ответственности за незаконные действия по отношению к памятникам: он был приговорен к одному году условно за то, что несколько лет назад ночью изрубил топором памятник Владимиру Ленину в Минске, который из-за повреждений пришлось демонтировать. О предъявлении ему обвинений не сообщается, однако в пресс-службы организации не исключили, что задержание произошло по статье "хулиганство" уголовного кодекса.