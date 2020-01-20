Колокольцев наградил МИА "Россия сегодня"

По словам Колокольцева, ведомство в этом году учредило новую награду - нагрудный знак за вклад в освещение деятельности МВД - и вручает ее "за многолетний успешный труд представителям медиа-сообщества, которые специализируются на правоохранительной тематике".

Эту награду он вручил заместителю главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрию Горностаеву, гендиректору "Интерфакса" Михаилу Комиссару, председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву, телеведущим Сергею Брилеву и Эвелине Закамской, гендиректору МИЦ "Известия" Владимиру Тюлину и другим.

"В России они стали влиятельной силой, важным инструментом гражданского контроля. Журналисты не просто фиксируют происходящие события, а выявляют и помогают разрешать актуальные проблемы. МВД придерживается курса на открытое и доверительное отношение с представителями СМИ", - сказал Колокольцев на торжественном приеме в МВД.

"Это награда - для всего агентства, особенно для тех сотрудников, корреспондентов и редакторов, кто ежедневно взаимодействует с МВД, освещает тематику происшествий, деятельность правоохранительных органов. Их работа во многом схожа с работой моих коллег - реагировать на чрезвычайные ситуации круглосуточно и без выходных", - заметил Горностаев.