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Колокольцев наградил МИА "Россия сегодня"
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РИА Новости

Колокольцев наградил МИА "Россия сегодня"

13:14 20.01.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкВладимир Колокольцев
Владимир Колокольцев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Владимир Колокольцев. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил МИА "Россия сегодня" за вклад в освещение деятельности МВД.
По словам Колокольцева, ведомство в этом году учредило новую награду - нагрудный знак за вклад в освещение деятельности МВД - и вручает ее "за многолетний успешный труд представителям медиа-сообщества, которые специализируются на правоохранительной тематике".
Эту награду он вручил заместителю главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрию Горностаеву, гендиректору "Интерфакса" Михаилу Комиссару, председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву, телеведущим Сергею Брилеву и Эвелине Закамской, гендиректору МИЦ "Известия" Владимиру Тюлину и другим.
"В России они стали влиятельной силой, важным инструментом гражданского контроля. Журналисты не просто фиксируют происходящие события, а выявляют и помогают разрешать актуальные проблемы. МВД придерживается курса на открытое и доверительное отношение с представителями СМИ", - сказал Колокольцев на торжественном приеме в МВД.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и специальный корреспондент МИА Россия сегодня Марина Рыбакова
13 января, 18:17
Володин наградил дипломами корреспондентов МИА "Россия сегодня"
"Это награда - для всего агентства, особенно для тех сотрудников, корреспондентов и редакторов, кто ежедневно взаимодействует с МВД, освещает тематику происшествий, деятельность правоохранительных органов. Их работа во многом схожа с работой моих коллег - реагировать на чрезвычайные ситуации круглосуточно и без выходных", - заметил Горностаев.
Также были награждены представители печатных и интернет-СМИ, телеканалов и информагентств.
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Россия сегодняВладимир КолокольцевРоссияНовости агентства
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