Россия зафиксировала 43 нарушения перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 43 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 17, Латакия – 15, Алеппо – семь, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксирован 41 факт открытия огня в провинциях: Алеппо – 16, Идлиб – 23, Хама – два", - говорится в тексте бюллетеня.

В течение суток центром по примирению проведены три гуманитарные акции: в населенном пункте Эш-Шакрахия (провинция Дераа) выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,213 тонны; в населенном пункте Мухмар-Буджак (провинция Алеппо) выдано 400 продовольственных наборов, общим весом 1,94 тонны; в населенном пункте Шиди (провинция Хасеке) выдано 400 продовольственных наборов, общим весом 1,94 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.