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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-20T13:11+0300
https://ria.ru/20200120/1563627456.html
Россия зафиксировала 43 нарушения перемирия в Сирии за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/156070/91/1560709176_0:38:2000:1163_1036x0_80_0_0_190575ec595ab0c1118c926e29d4d66a.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 43 нарушения перемирия в Сирии за сутки

13:11 20.01.2020
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© Sputnik / Sertac KayarСовместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 43 нарушения, Турция - 41, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 43 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 17, Латакия – 15, Алеппо – семь, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксирован 41 факт открытия огня в провинциях: Алеппо – 16, Идлиб – 23, Хама – два", - говорится в тексте бюллетеня.
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В течение суток центром по примирению проведены три гуманитарные акции: в населенном пункте Эш-Шакрахия (провинция Дераа) выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,213 тонны; в населенном пункте Мухмар-Буджак (провинция Алеппо) выдано 400 продовольственных наборов, общим весом 1,94 тонны; в населенном пункте Шиди (провинция Хасеке) выдано 400 продовольственных наборов, общим весом 1,94 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияРоссияВ мире
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