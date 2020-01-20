В МИД выразили беспокойство из-за роста активности НАТО в Арктике

"Мы обеспокоены ростом активности Североатлантического альянса в Арктике. Мы об этом откровенно и честно говорим партнерам и мировой общественности. Особо беспокоит нас повышение активности в Арктике неарктических государств стран — членов НАТО", — заявил он.
Как отметил посол, сегодня неарктические государства страны — члены НАТО принимают военные арктические стратегии или выпускают доклады и другие документы, в которых оправдывается целесообразность военного присутствия в высоких широтах.
"Мы считаем, что это ведет к напряженности, это подрывает сохранение Арктики как зоны мира, стабильности и конструктивного взаимодействия", — добавил Корчунов.
В конце декабря командующий российским Северным флотом Александр Моисеев заявил, что НАТО активно увеличивает боевую подготовку своих войск в Арктике.
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