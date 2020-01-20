Источник: Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии в Берлине

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии на берлинской конференции, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Москве.
"Вел себя странно: отключил телефон, не выходил на связь, никого не предупредив, уехал", — добавил собеседник агенства.
Берлинская конференция состоялась через несколько дней после межливийских переговоров в Москве с участием представителей России и Турции.
Российскую столицу Хафтар тоже покинул, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа.
Вчера, 09:57Сказано в эфиреМнение: Запад знает, кто главный инициатор установления мира в ЛивииЭммануэль Макрон и Ангела Меркель "потеряли" Владимира Путина на саммите в Берлине, сообщают СМИ. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Орлов, западные лидеры ценят усилия России по установлению мира в Ливии.
Ситуация в Ливии
В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муаммара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима.
После этого в стране начался острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС, возглавляемое Сарраджем.
Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.
Четвертого апреля 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". За последние несколько месяцев погибли несколько сотен человек, тысячи ранены.