Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-20T14:58+0300
https://ria.ru/20200120/1563627106.html
Источник: Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии в Берлине
https://cdn22.img.ria.ru/images/156354/92/1563549295_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_478d7a0ef6a94300c12ff6e814554056.jpg
РИА Новости

Источник: Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии в Берлине

13:05 20.01.2020 (обновлено: 14:58 20.01.2020)
29603
© РИА Новости / Геннадий МельникКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии на берлинской конференции, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Москве.
"Вел себя странно: отключил телефон, не выходил на связь, никого не предупредив, уехал", — добавил собеседник агенства.
Берлинская конференция состоялась через несколько дней после межливийских переговоров в Москве с участием представителей России и Турции.
Российскую столицу Хафтар тоже покинул, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Вчера, 09:57Сказано в эфире
Мнение: Запад знает, кто главный инициатор установления мира в ЛивииЭммануэль Макрон и Ангела Меркель "потеряли" Владимира Путина на саммите в Берлине, сообщают СМИ. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Орлов, западные лидеры ценят усилия России по установлению мира в Ливии.

Ситуация в Ливии

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муаммара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима.
После этого в стране начался острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС, возглавляемое Сарраджем.
Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.
Четвертого апреля 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". За последние несколько месяцев погибли несколько сотен человек, тысячи ранены.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Вчера, 02:58
Эксперт: берлинский процесс оказался лишь небольшим шагом вперед
1342923132141
Обсудить 17
Конференция по Ливии в БерлинеОбострение конфликта в ЛивииЛивияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Хафтара фактически наклоняют подписать Ливийский вариант "Хасавюрта". Когда он почти добил бандитов - и давай, дорогой, тормози... Конечно он против. Неохота получить аналог Сирийского Идлиба.
20 января, 13:24
Валерий Камаев
4210002
А зачем это ему, когда ЛНА контролирует 97% от территории страны ?
20 января, 13:25
smersh
3700001
Рекомендуем
Юрий Чайка
Генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост
Сотрудники ФСБ России
Жителю Крыма предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины
Президент США Дональд Трамп
Против президента США применили главное оружие. Его массово предают
Поэт и музыкант, лидер рок-группы Аквариум Борис Гребенщиков во время концерта в Зеленом театре на ВДНХ
Индийская полиция сорвала концерт Бориса Гребенщикова
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Источник: Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Самолет заходит на посадку
Пилоты рассказали, зачем гасят свет в салоне перед взлетом и посадкой
Стенд ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Владимир Путин и Си Цзиньпин на Деловом форуме БРИКС в Бразилии
Неужели Россия переходит на китайскую модель?
Макет хранилища сжиженного природного газа на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога
Литва против Польши: маленькая европейская газовая война
Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Актер Марат Башаров
Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров заявил, что ему не предлагали должность вне республики
Посетитель музея Аушвиц-Биркенау в Польше
Как Россия и Израиль обидели Польшу
Пуск ракеты-носителя Протон-М с российским космическим аппаратом Электро-Л №3 с космодрома Байконур
Для вывода спутников системы "Сфера" потребуется 148 запусков ракет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
00:48Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
00:43Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
00:37СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
00:34Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
00:31На Украине опровергли информацию о запрете въезда автомобилей из ПМР
Лента новостейМолния