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Профицит бюджета России в 2019 году составил 1,8% ВВП
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РИА Новости

Профицит бюджета России в 2019 году составил 1,8% ВВП

13:04 20.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Профицит бюджета РФ, по предварительной оценке, за 2019 год составил 1,8% ВВП, или 1,968 триллиона рублей, следует из сообщения Минфина России.
В 2019 году в российскую казну поступило 20,188 триллиона рублей доходов, что составляет 101,1% к общему объему доходов, утвержденному законом о бюджете. Расходы исполнены в объеме 18,220 триллиона рублей, или 98,5% к утвержденному законом о бюджете показателю общему и 94,2% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.
Табличка на здании министерства финансов России
17 января, 22:00
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Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет 12,612 триллиона рублей, или 100,5% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2019 год. Доходы от Федеральной таможенной службы составили 5,729 триллиона рублей, или 101,6% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2019 год.
Другие федеральные органы власти перечислили в бюджет средства в сумме 1,847 триллиона рублей, 103,5% к прогнозным показателям на 2019 год.
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Министерство финансов РФРоссияЭкономика
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