Профицит бюджета России в 2019 году составил 1,8% ВВП

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Профицит бюджета РФ, по предварительной оценке, за 2019 год составил 1,8% ВВП, или 1,968 триллиона рублей, следует из сообщения Профицит бюджета РФ, по предварительной оценке, за 2019 год составил 1,8% ВВП, или 1,968 триллиона рублей, следует из сообщения Минфина России

В 2019 году в российскую казну поступило 20,188 триллиона рублей доходов, что составляет 101,1% к общему объему доходов, утвержденному законом о бюджете. Расходы исполнены в объеме 18,220 триллиона рублей, или 98,5% к утвержденному законом о бюджете показателю общему и 94,2% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет 12,612 триллиона рублей, или 100,5% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2019 год. Доходы от Федеральной таможенной службы составили 5,729 триллиона рублей, или 101,6% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2019 год.