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"Аврору" предложили в качестве авиакомпании для Дальнего Востока
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РИА Новости

"Аврору" предложили в качестве авиакомпании для Дальнего Востока

13:00 20.01.2020
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© Фото : АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»Воздушное судно авиакомпании "Аврора" DHC-8-200
Воздушное судно авиакомпании Аврора DHC-8-200
© Фото : АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»
Воздушное судно авиакомпании "Аврора" DHC-8-200. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 янв – РИА Новости. Власти Сахалина считают оптимальным реализовать поручение президента России о создании авиакомпании для Дальнего Востока на базе "Авроры", заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в понедельник на пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству до 31 января проработать создание авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах. Глава Росавиации Александр Нерадько в пятницу говорил, что вопрос сейчас находится в проработке и что такая авиакомпания может быть создана на базе действующего перевозчика, но это может быть и новая компания, при этом "Аэрофлот" выдвинул кандидатуру своей дочерней "Авроры".
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По мнению Лимаренко, оптимальное решение - развитие уже действующей авиакомпании и использование в качестве единого перевозчика для Дальнего Востока именно авиакомпании "Аврора". Губернатор напомнил, что "Аврора" была создана в 2013 году по поручению председателя правительства РФ на базе дальневосточных авиакомпаний "Сахалинские авиатрассы" и "Владивосток Авиа".
"Если бы нашей авиакомпании "Аврора" доверили эту работу, она бы справилась. И мы бы только обрадовались. Сейчас идут переговоры и обсуждения. Моя позиция будет такой – я считаю, что нужно доверить эту работу "Авроре", - подчеркнул глава региона. "Такое решение позволит создать единую сеть местных и региональных маршрутов на территории всего Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ", - добавил Лимаренко.
"В настоящее время парк "Авроры" состоит из 23 воздушных судов различных типов, в том числе А-312. Компания обеспечивает перевозку пассажиров как на местных авиалиниях Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев, так и региональных маршрутах – в административные центры субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - пояснил губернатор.
"При этом авиапредприятие, которое имеет сертификат IOSA, внедряет все самые современные стандарты, обеспечивая высокое качество оказания услуг по перевозке пассажиров и безопасность полетов", - заключил он.
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Дальний ВостокАврора (авиакомпания)Валерий ЛимаренкоСахалинВладимир ПутинЭкономика
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