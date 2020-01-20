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Культура
2020-01-20T13:37+0300
https://ria.ru/20200120/1563626855.html
Индийская полиция сорвала концерт Бориса Гребенщикова
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РИА Новости

Индийская полиция сорвала концерт Бориса Гребенщикова

13:00 20.01.2020 (обновлено: 13:37 20.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПоэт и музыкант, лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков во время концерта в Зеленом театре на ВДНХ
Поэт и музыкант, лидер рок-группы Аквариум Борис Гребенщиков во время концерта в Зеленом театре на ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 янв — РИА Новости. Полиция юго-западного индийского штата Гоа накануне остановила концерт Бориса Гребенщикова, сообщили организаторы мероприятия.
"Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур, которые, несмотря на наличие всех необходимых документов и разрешений, посчитали возможным завершить наше мероприятие, ссылаясь на требование местной религиозной общины", — добавили устроители концерта.
Выступление должно было состояться в популярной среди туристов-"дикарей" прибрежной деревне Арамболь.
Она считается одним из самых удаленных мест для отдыха в северной части Гоа.
Музыкант Борис Гребенщиков
27 ноября 2019, 15:45
"Человек, свалившийся на Землю". Борису Гребенщикову исполнилось 66
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КультураГоаБорис ГребенщиковИндияВ мире
Популярные комментарии
Полагаю, что у полиции были достаточные основания к тому.
20 января, 13:31
Владимир Ф. Быченков
73810019
Послушали, ничего не поняли, запретили
20 января, 13:25
Сергей белобаба
33610005
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