Индийская полиция сорвала концерт Бориса Гребенщикова

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 янв — РИА Новости. Полиция юго-западного индийского штата Гоа накануне остановила концерт Бориса Гребенщикова, сообщили организаторы мероприятия.
"Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур, которые, несмотря на наличие всех необходимых документов и разрешений, посчитали возможным завершить наше мероприятие, ссылаясь на требование местной религиозной общины", — добавили устроители концерта.
Выступление должно было состояться в популярной среди туристов-"дикарей" прибрежной деревне Арамболь.
Она считается одним из самых удаленных мест для отдыха в северной части Гоа.
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