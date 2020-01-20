Маас сообщил, когда пройдет следующая конференция по Ливии

Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Следующая конференция по Хайко Маас. Следующая конференция по Ливии на уровне глав МИД запланирована на начало февраля, заявил глава внешнеполитического ведомства Германии

"Вчера мы решили уже в начале февраля провести в Берлине последующую конференцию на уровне глав МИД. Таким образом, вчера был дан первый стартовый выстрел", - заявил Маас журналистам на полях совета ЕС.

По мнению Мааса, на берлинской конференции в воскресенье удалось достигнуть поставленных целей.

Совет министров иностранных дел стран ЕС в понедельник подводит итоги межливийской конференции, которая состоялась в воскресенье в Берлине.

Берлинская конференция состоялась после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.