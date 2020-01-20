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Маас сообщил, когда пройдет следующая конференция по Ливии
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РИА Новости

Маас сообщил, когда пройдет следующая конференция по Ливии

12:53 20.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
 Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Следующая конференция по Ливии на уровне глав МИД запланирована на начало февраля, заявил глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас.
"Вчера мы решили уже в начале февраля провести в Берлине последующую конференцию на уровне глав МИД. Таким образом, вчера был дан первый стартовый выстрел", - заявил Маас журналистам на полях совета ЕС.
По мнению Мааса, на берлинской конференции в воскресенье удалось достигнуть поставленных целей.
Совет министров иностранных дел стран ЕС в понедельник подводит итоги межливийской конференции, которая состоялась в воскресенье в Берлине.
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Берлинская конференция состоялась после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА маршала Халифы Хафтара.
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Конференция по Ливии в БерлинеГерманияЛивияВ мире
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