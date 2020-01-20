В Волгоградской области подростки до смерти избили бездомного

ВОЛГОГРАД, 20 янв – РИА Новости. Двух подростков 13 и 16 лет подозревают в убийстве бездомного в городе Краснослободск Двух подростков 13 и 16 лет подозревают в убийстве бездомного в городе Краснослободск Волгоградской области весной 2019 года, сообщил журналистам руководитель Среднеахтубинского районного следственного отдела СУ СКР по региону Евгений Выстропов.

По его информации, 1 мая 2019 года на пустыре в Краснослободске был обнаружен труп 61-летнего бездомного мужчины, смерть которого, по данным экспертизы, наступила из-за травм шеи и туловища, переломов и разрывов внутренних органов. Найти подозреваемых в убийстве бездомного следствию удалось спустя несколько месяцев.

"В результате слаженной работы следователей территориального подразделения СКР, а также оперативных сотрудников полиции на днях удалось установить причастность к особо тяжкому преступлению двух местных подростков в возрасте 16 и 13 лет", - сказал Выстропов.

По версии следствия, 30 апреля подростки попросили закурить у пожилого мужчины, получив отказ, они набросились на него с кулаками, а потом стали бить деревянной палкой, затем тело бездомного погрузили в тачку и вывезли на пустырь.