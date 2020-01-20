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Онколог из Минздрава рассказал о проблемах с препаратами в 2019 году
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РИА Новости

Онколог из Минздрава рассказал о проблемах с препаратами в 2019 году

12:50 20.01.2020
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© Фото : из личного архива Андрея КапринаДиректор Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, профессор Андрей Каприн
Директор Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, профессор Андрей Каприн
© Фото : из личного архива Андрея Каприна
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Перебои с лекарствами для лечения онкологических заболеваний наблюдались в прошлом году, но ситуация уже стабилизировалась благодаря переговорам с основными производителями препаратов, сообщается на сайте главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе, оглашая послание парламенту, заявил, что о ситуации с закупками лекарств многие чиновники рассуждали, как о закупках канцтоваров, и отметил, что ситуация не должна повториться. В Минздраве признали, что нарушения при закупках лекарств в 2019 году выявляли в 20 регионах, со всеми субъектами была проведена работа над ошибками.
"В 2019 году были перебои с получением и закупкой лекарственных средств и в онкологии, что было вызвано значительным увеличением спроса на химиопрепараты. Сейчас, благодаря переговорам с ключевыми фармацевтическими производителями, ситуация стабилизировалась", - приводятся слова Каприна в сообщении.
Фармацевт в аптеке
16 января, 13:28
Департамент Минздрава запросил данные о проблемах с закупками лекарств
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Андрей КапринМинистерство здравоохранения РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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