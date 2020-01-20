Онколог из Минздрава рассказал о проблемах с препаратами в 2019 году

"В 2019 году были перебои с получением и закупкой лекарственных средств и в онкологии, что было вызвано значительным увеличением спроса на химиопрепараты. Сейчас, благодаря переговорам с ключевыми фармацевтическими производителями, ситуация стабилизировалась", - приводятся слова Каприна в сообщении.